ГБР проведет полный аудит своей деятельности

Временная исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что аудит ГБР необходим, чтобы наладить работу ведомства.

Госбюро расследований отправило письма в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей деятельности. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба ГБР.

"В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, которая проверит соблюдение бюджетного законодательства в бюро. Госаудитслужбой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что НАГС проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства, и соблюдение ГБР общих требований закона Украины "О государственной службе".

Кроме того, Государственное бюро расследований рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ведомства.

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведение аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР", – заявила врио директора ГБР Ирина Венедиктова.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года в ГБР заявили о начале работы ведомства.