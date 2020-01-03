Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова хочет, чтобы делами Майдана занималось большее количество следователей, и в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР.

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому новую структуру ГБР. Об этом Венедиктова сообщила в видеообращении, опубликованном на сайте бюро.

По ее словам, в бюро в составе управления организации досудебного расследования создано и уже работает отдельное следственное.

"По этому поводу хочу отметить, что его штатная численность составляет сегодня 25 следователей. В ближайшее время мной на рассмотрение президента Украины будет представлена новая структура бюро, которой предусмотрено создание отдельного управления по делам Майдана и увеличение количества следователей, которые будут расследовать эти производства", – отметила Венедиктова.

По ее словам, в ГБР уже поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. Часть из них касается правоохранителей, прокуроров и судей, "которые принимали незаконные решения в отношении участников процесса, что привело к незаконному задержанию, незаконному привлечению к уголовной ответственности и взятии под стражу".

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.