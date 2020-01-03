"Интересы ГБР для нового руководства не важны". Труба назвал популистским заявление о кризисе в бюро

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, не проводя аудита, сделала вывод о том, что ГБР в 2019 году не справилось со своей работой, заявил бывший директор бюро Роман Труба.

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает популистским заявление о том, что ГБР не справилось в 2019 году со своей работой. Он заявил об этом в Telegram 2 января.

"Подобный вывод сделан новой руководительницей [Ириной Венедиктовой] на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без какого-либо аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений", – написал он.

Труба отметил, что в последние несколько дней в ГБР происходит "распределение работников по принципу "свой" и "чужой". Он утверждает, что "чужих увольняют под конвоем", не учитывая профессионализм сотрудников.

"Это свидетельствует об одном: интересы ГБР для нового руководства не важны, главное – доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше чем за год заработал новый правоохранительный орган. Хочется надеяться, что популизм на этом остановится", – добавил Труба.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.