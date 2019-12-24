Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР. Труба заявил, что норма о прекращении его полномочий – политическая

Согласно закону, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским, полномочия директора Государственного бюро расследований прекращаются досрочно. Директор ГБР Роман Труба заявил, что эта норма – политическая, а не правовая, но добавил, что удалось запустить в работу новый правоохранительный орган.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. Эта информация указана в карточке соответствующего законопроекта №2116 на сайте Верховной Рады.

В законе прописана норма, согласно которой полномочия руководителя Госбюро расследований прекращаются досрочно.

Директор ГБР Роман Труба прокомментировал в Telegram подписание закона. "Со вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма. Тем не менее уверен: мы сделали то, что не сделал бы никто – без всякой поддержки, меньше чем через год, запустили в работу новый правоохранительный орган", – отметил Труба.

Верховная Рада 3 декабря приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований".

Согласно документу, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины. Ранее директора ведомства президент мог назначить по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии.

В законе уточняется порядок утверждения организационной структуры ГБР, порядок образования территориальных управлений бюро. Кроме того, "меняется подход к определению предельной численности центрального аппарата и территориальных управлений Государственного бюро расследований" – предполагается, что численность будет определять Кабинет Министров Украины по представлению директора ГБР. В настоящее время предельная численность составляет 1500 человек.

Перед голосованием за документ во втором чтении депутаты поддержали поправки, которые предусматривают создание конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР, а также перевод следователей и прокуроров по делам Майдана из Генеральной прокуратуры Украины в Госбюро расследований без конкурса. Также утвердили правку, согласно которой полномочия директора Госбюро расследований и его заместителей прекращаются досрочно.

Труба выступал против такого решения.