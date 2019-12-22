"Бюджет недополучил 2 млн грн". ГБР подозревает чиновников Львовской таможни в злоупотреблении властью

По данным Государственного бюро расследований Украины, чиновники Львовской таможни "наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN".

ГБР: Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook (архив)

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове сообщили о подозрении в злоупотреблении властью двум главным государственным инспекторам таможенного поста "Западный" и госинспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни Государственной фискальной службы Украины, сообщила 22 декабря пресс-служба ГБР.

По данным расследования, "должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территории Украины через таможенный пост "Западный" с занижением таможенной стоимости".

"Подозреваемые не проверяли сведений, содержащихся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков, и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор". Важно: в результате действий таможенников начисление таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке, из-за чего государственный бюджет недополучил свыше 2 млн грн", – проинформировали в ГФС.

Действия подозреваемых квалифицировали как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.