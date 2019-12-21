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В раздевалках фитнес-клуба "5 элемент" нашли скрытые камеры – ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту обнаружения скрытых камер в помещениях фитнес-клуба "5 элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

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Скрытые видеокамеры были вмонтированы в вентиляцию, заявили в ГБР
Скрытые видеокамеры были вмонтированы в вентиляцию, заявили в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители обнаружили во время обыска в помещении фитнес-клуба "5 элемент" в Киеве линзы видеокамер, которые были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках и подключены к сетевому кабелю. Об этом 21 декабря заявила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным "Радіо Свобода", конечными бенефициарами фитнес-клуба являются Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии", – сообщили в ГБР.

Производство открыли по ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В ведомстве отмечают, что обыски, которые сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины проводили в "5 элементе" 20 декабря, были санкционированы и связаны с расследованием двух уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. В СБУ сообщали, что речь идет об уголовных процессах, связанных с куплей-продажей завода "Кузница на Рыбальском" и с возможным исчезновением носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуационной комнаты Администрации Президента.

Силовики уже не первый раз приходят в "5 элемент". В июле НАБУ тоже проводило обыск в фитнес-клубе. Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

По состоянию на конец ноября ГБР расследовало 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Теги: СБУ, Петр Порошенко, обыск, Игорь Кононенко, Государственное бюро расследований, уголовное производство, обыски
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