В НАБУ объяснили причину обысков на телеканале "Думская TV"

Детективы НАБУ в редакции одесского телеканала “Думская TV” ищут документы о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже этих помещений ООО "Шаг вперед".

Сотрудники НАБУ пришли с обысками в здание телеканала "Думская TV" в 9.30 20 декабря Фото: НАБУ / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят ряд обысков в Одессе, в том числе по улице Канатной, 10, где расположен телеканал “Думская TV”. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

“Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО “Шаг вперед”, – отметили в бюро.

По информации НАБУ, цель проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует “Думская TV”, – поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО “Шаг вперед” имели одних и тех же бенефициарных владельцев", – заявили в пресс-службе.

Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

20 декабря в 9.30 сотрудники НАБУ пришли с обысками в здание телеканала "Думская TV". По информации "Украинской правды", телеканал связывают с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Сам Гончаренко заявил, что телеканалом владеет его друг, экс-председатель Одесского облсовета Михаил Шмушкович.

Гончаренко считает обыски местью ему за письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором нардеп требовал уволить директора НАБУ Артема Сытника.