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НАБУ сообщило о подозрении экс-замглавы миграционной службы Пимаховой

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, бывший первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова за взятку бралась решать вопрос предоставления гражданства и выдачи вида на жительство гражданам иностранных государств.

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Кабмин уволил Пимахову в марте 2018 года
Кабмин уволил Пимахову в марте 2018 года
Фото: Дина Пимахова / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины в получении неправомерной выгоды. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба НАБУ.

"Подозрение бывшему первому заместителю председателя ГМС сообщено в уголовном производстве, в котором осенью 2017 года была сорвана операция агентов НАБУ под прикрытием, выполнявших специальное задание по раскрытию преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины", – говорится в сообщении.

Антикоррупционное бюро не называет имени чиновницы, однако в тот период эту должность занимала Дина Пимахова.

"Досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год с возможностью последующего его продления до трех лет. При этом должностное лицо высказало просьбу предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме $1800, которую в дальнейшем получило", – отметили в НАБУ.

Санкция статьи, которую инкриминируют Пимаховой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2046492018787304

29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.

Чиновница рассказала, что познакомилась с человеком, представившимся Сергеем Титенковым, который на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины". По словам Пимаховой, она отказалась. Зампред ГМС добавила, что только в ходе задержания узнала, что Титенков имеет отношение к НАБУ.

Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. По его словам, детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

12 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что поддержит привлечение к ответственности за коррупцию Пимаховой, но соответствующее уголовное производство пока не открыто.

15 декабря 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести "до логического завершения", так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде.

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.

Теги: гражданство, антикоррупционное бюро, взятка, НАБУ, уголовное производство, Дина Пимахова
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