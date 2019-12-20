НАБУ пришло с обысками на телеканал "Думская TV"

Сотрудники НАБУ в 9.30 утра пришли с обысками в помещение одесского телеканала "Думская TV". Работников телеканала не пускают на рабочие места и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает это местью ему за письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором нардеп требовал уволить директора НАБУ Артема Сытника. По словам Гончаренко, телеканалом владеет его друг и заместитель в областной ячейке "Европейской солидарности" Михаил Шмушкович.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания, в котором находится телеканал "Думская TV" Фото: НАБУ / Facebook

Сотрудники НАБУ проводят обыск в помещении одесского телеканала "Думская TV" на улице Канатной. Об этом 20 декабря сообщает издание dumskaya.net.

Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9.30.

Как сообщает издание, работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.

По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.

Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.

"Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке "Европейской солидарности" Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы", – прокомментировал происходящее нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

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Видео: R Anna / YouTube

В своем Telegram-канале Гончаренко написал: "Четыре дня назад написал письмо Зеленскому с требованием уволить Артема Сытника. Я понимаю, что Артем Сытник вместе с президентом отвечают мне на письмо обысками на "Думской"?"

Об обысках на телеканале "Думская TV" сообщил и народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Обыски начались на следующий день, как председатель одесской парторганизации Алексей Гончаренко призвал директора НАБУ Артема Сытника уйти в отставку из-за внесения последнего в базу коррупционеров. У Януковича это называлось "прилетела ответочка". Старые времена возвращаются. И к коррупции, кажется, когда-то может добавиться и злоупотребление служебными полномочиями, и препятствование работе журналистов, и давление на СМИ. В целях личной мести на политической почве и с особым цинизмом".

В декабре 2014 года Detector.Media писало, что телеканал "ДумскаяTV" и сайт dumskaya.net ассоциируют с экс-председателем Одесского областного совета, экс-нардепом от Блока Петра Порошенко, ныне депутатом от "Евросолидарности" Алексеем Гончаренко, сыном бывшего мэра Одессы Алексея Костусева.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Основанием для внесения в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда от 13 декабря, который оставил без изменений решение суда первой инстанции, признавшее Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 Кодекса Украины об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн.

6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Как рассказывал источник издания "ГОРДОН" в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий "Полесское-Сарны", потому что "не мог отказать в силу жизненных принципов".

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.