Швейцарская прокуратура отправила в суд дело Мартыненко

Генеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Согласно обвинительному акту, он целенаправленно открыл счета в Швейцарии с целью отмывания денег, полученных незаконным путем в Украине и Чехии.

Генеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Об этом 20 декабря сообщили в швейцарском ведомстве.

Они обвиняются в участии в преступной группировке и отмывании около €2,8 млн через швейцарскую финансовую систему. Имя второго фигуранта не называется.

По версии прокуратуры, преступление было совершено при отягчающих обстоятельствах. В частности, в обвинительном заключении говорится, что Мартыненко, являясь частью преступной группы, воспрепятствовал конфискации незаконно полученных активов на сумму около €2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Сначала он поручил создать офшорную компанию в Республике Панама (в пресс-релизе прокуратуры название компании не упоминается, но Центр противодействия коррупции отмечает, что речь идет о Bradcrest), в которой был бенефициаром. Затем он открыл банковские счета в Швейцарии от имени этой компании.

Дело в Швейцарии связано с уголовным преследованием Мартыненко в Украине и Чехии, отмечается в заявлении.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Мартыненко, будучи нардепом и главой комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, организовал коррупционную схему по завладению денег госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". В течение 2008–2012 годов "Энергоатом" провел несколько тендеров по закупке оборудования, но их условия, как считают детективы, были прописали таким образом, что им отвечал только один участник торгов – чешская компания Škoda JS. По информации НАБУ, фактическим собственником этой компании является российский холдинг "Объединенные машиностроительные заводы".

Оборудование "Энергоатому" поставлялось по завышенным на 15–20% ценам, эту "торговую наценку" под видом оплаты консультационных услуг Škoda JS перевела на счета панамской компании Bradcrest. НАБУ считает, что в результате этой схемы государству был нанесен ущерб в размере €6,4 млн.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщали, что по его запросу на счетах Bradcrest в Швейцарии были арестованы 3,2 млн швейцарских франков.

НАБУ передало в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко в мае 2018 года. Как отмечает Центр противодействия коррупции, во время судебного процесса стало известно, что швейцарские правоохранители передали украинской стороне флешку с копиями документов, изъятыми в швейцарских банках, которые доказывают, что именно Мартыненко получал откаты от чешской компании.

В Украине Мартыненко подозревают также в завладении средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.