Холодов о поправке, из-за которой НАБУ открыло уголовное производство: Она разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет Tedis

Принятый Верховной Радой закон о фиксированной марже для продажи табачных изделий выводит из тени рынок объемом в 100 млрд грн, заявил нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, комментируя открытие Национальным антикоррупционным бюро уголовного производства после публикации в СМИ расследования о его связи с табачным бизнесом.

Андрей Холодов: У меня была доля в небольшом заводе, который производил алюминиевые профили, также на нем делались и киоски. Это единственное мое отношение к "мафии киоскеров", как меня назвали в некоторых материалах СМИ Фото: zaxid.net

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможного совершения уголовного преступления народным депутатом из фракции "Слуга народа" Андреем Холодовым. Холодов заявил в интервью "КП в Украине", что сам требует от НАБУ провести такое расследование.

Уголовное производство открыли после публикации 13 ноября журналистского расследования программы "Схемы". Авторы заявили, что Холодов через подставных лиц и номинальных держателей якобы связан с табачным бизнесом, и пришли к выводу, что, "лоббируя в Верховной Раде поправку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои интересы".

"3 октября была внесена сама поправка, и я ее поддержал как народный депутат – своим голосом "за". Эта поправка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет Tedis, контролирующего 80% рынка. Эта поправка попросту дает возможность равного доступа к дистрибуционным контрактам другим компаниям-оптовикам, которых, по словам производителей, около 20. Важность борьбы с монополистом этого рынка и создание честных, равных условий для всех компаний-дистрибьюторов подтвердил на встрече 7 ноября и президент Владимир Зеленский. Честная дистрибуция – это основа свободного рынка", – отметил Холодов.

Политик добавил, что закон обеспечит выход табачного рынка из тени.

"Принятый закон выводит продажу табачных изделий из тени, а это рынок объемом в 100 млрд грн. Этот закон дает возможность заработать не одному монополисту, а как минимум, поможет 300 тыс. людей, которые живут на деньги, заработанные с табачного бизнеса, у нас 60 тыс. розничных лицензий по стране. Которым не придется ехать на заработки по ближайшим странам Евросоюза. И эти изменения не обернутся катастрофой для отрасли. Повышение цены на пачку сигарет на 3 гривны логично снизит и доступ к табачным изделиям. Разве это плохо?" – заявил нардеп.

Он отметил, что к табачному бизнесу не имеет отношения.

"Некоторое время у меня была доля в небольшом заводе, который производил алюминиевые профили, также на нем делались и киоски. Большинство киосков (90%) "Союзпечати" и другие МАФы (около 600), которые вы могли видеть в Киеве до недавнего времени, были сделаны на этом заводе. Это единственное мое отношение к "мафии киоскеров", как меня назвали в некоторых материалах СМИ. Но и долю в заводе я давным-давно уже продал", – сообщил Холодов.

4 октября Верховная Рада приняла законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на товары, которая предусматривает фиксированную маржу для продажи табачных изделий: 7% для опта и 13% для розницы. Законопроект еще не подписан президентом и не вступил в силу.

Компания British American Tobacco из-за поправки остановила производство сигарет на заводе в Прилуках и отозвала 25 млн ранее заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн грн, а Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на общую сумму 350 млн грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что табачные компании просто шантажируют украинское правительство.