ГБР и СБУ пришли с обысками в фитнес-клуб "5 элемент"

Госбюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", который связывают с экс-президентом Петром Порошенко. По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных производствах: о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском" и о возможном исчезновении носителей с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации Президента.

Сотрудники СБУ проводят следственные действия в фитнес-клубе "5 элемент" в Киеве. Об этом в Facebook сообщил бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Григорий Корогодский.

По данным издания LB.ua, спортклуб "5 элемент", расположенный на Рыбальском острове в Киеве (улица Электриков, 29а), принадлежит экс-президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко.

Корогодский как раз был в клубе к моменту прихода силовиков.

"Ничем не отличается сегодняшний режим от порошенковского или януковичского. Налет СБУ (так они представились) на фитнес-клуб "5 элемент"... Проверяющие отказались показать юристам хоть какой-нибудь документ. Да, у них автоматы. Мне сорвали тренировку", – написал бизнесмен.

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова в комментарии "Радіо Свобода" подтвердила информацию об обысках в спортклубе и уточнила основания для проведения следственных действий.

"Действительно, обыски проводят следователи ГБР при оперативном сопровождении представителей Службы безопасности Украины. Речь идет о досудебном расследовании в двух уголовных процессах: о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском" и о возможном исчезновении носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуационной комнаты [Администрации Президента]. Это не только "5 элемент". Это несколько адресов. В связи с тем, что следственные действия продолжаются, я не могу вам разглашать местонахождение наших работников", – сказала она.

Бывший советник Порошенко Юрий Бирюков в Facebook подтвердил обыски в "5 элементе" и назвал их местью власти за то, что Порошенко помог освободить под залог начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Минобороны, генерал-майора Дмитрия Марченко, который фигурирует в деле о закупке некачественных бронежилетов.

По информации Бирюка, обыски проходят и в офисе партии "Европейская солидарность" в Киеве (улица Лаврская, 16).

"ГБР решило у нас утром обыски в офисе партии "Европейская солидарность" провести. Ну, не в офисе – рядом, на территории. Ну как, "обыски"? Бродят по подвалу, бродят по паркингу, делают вид", – написал Бирюков.

Силовики уже не первый раз приходят в "5 элемент". В июле НАБУ тоже проводило обыск в фитнес-клубе. Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

По состоянию на конец ноября ГБР расследовало 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Среди них – возможное уклонение от уплаты налогов и дальнейшую легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (это предприятие в конце 2018 года у Порошенко приобрел украинский бизнесмен Сергей Тигипко), а также возможную потерю материальных носителей секретной информации, которые содержат государственную тайну, из ситуационной комнаты в Администрации Президента. Спикер экс-президента Святослав Цеголко говорил, что "вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Порошенко" и была возвращена арендодателю.

