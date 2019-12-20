Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Порошенко тратил миллионы на "джинсу" и оплачивал позитивные посты блогеров – СМИ

Представители Администрации Президента Петра Порошенко в течение 2014–2019 годов регулярно проплачивали новости в СМИ с позитивным освещением деятельности тогдашнего главы государства, а также проводили неофициальные информкампании, о чем свидетельствуют обнаруженные в АП документы, пишет Kyiv Post.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, администрация Порошенко якобы платила СМИ и блогерам, чтобы влиять на общественное мнение
По данным СМИ, администрация Порошенко якобы платила СМИ и блогерам, чтобы влиять на общественное мнение
Фото: ЕРА

Члены администрации пятого президента Украины Петра Порошенко размещали заказные материалы в украинских СМИ и координировали блогеров в соцсетях. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на соответствующие документы.

В бумагах утверждается, что в течение срока полномочий Порошенко в 2014–2019 годах его союзники регулярно платили СМИ за "благоприятное освещение" работы президента.

Издание сообщило, что документы нашли в кабинете, который ранее занимал бывший глава отдела связей департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

В них якобы указаны бюджеты украинских телеканалов, печатных СМИ, веб-сайтов и радиостанций, которые получали деньги для выпуска "нужных" материалов. В документах также описываются действия по привлечению политических экспертов, которые бы распространяли выгодные для Порошенко и его союзников мнения, выступая "независимыми комментаторами".

Указанные документы являются частью неофициального медиаплана администрации и касаются 2015–2016 годов. 

Как пишет газета, документы также свидетельствуют о том, что $1 млн, большая часть которых была выплачена наличными, выделена семи радиостанциям во время местных выборов 2015 года за размещение информационных сообщений в выпусках новостей.

Упомянутые в документах СМИ отрицают, что им платили за "джинсу".

Документы якобы свидетельствуют о том, что газета "Аргументы и факты" получила $2100 за статью, опубликованную 30 сентября 2015 года, и такую же сумму – за другую статью, опубликованную 21 октября 2015 года. Утверждается, что статья называлась "Как потерять Украину?".

Представитель газеты заявил Kyiv Post, что "это, вероятно, был платный материал".

В документах упоминаются как минимум шесть других газет, получающих деньги за платный контент: "Сельские вести", "Комсомольская правда", "Украина молодая", "Газета по-украински", "Комментарии", "Факты и комментарии" и "Сегодня".

Как пишет Kyiv Post, "Сегодня", входящая в медиахолдинг олигарха-миллиардера Рината Ахметова, была единственной газетой из списка, которая публиковала материалы с рекламной пометкой. Газета, как утверждается, получила 100 тыс. грн за то, что в сентябре и октябре 2015 года выпустила два таких материала.

Один из обнаруженных документов детализировал информационную кампанию, которая должна была сопровождать назначение Виталия Ковальчука представителем президента в Кабмине в мае 2016 года. Согласно плану, изначально информация о Ковальчуке должна была быть подана через лояльных политологов – Владимира Фесенко, Вадима Карасева и Андрея Золотарева, которые должны были положительно прокомментировать его фигуру.

Более того, в документе даже присутствовали готовые тезисы для комментариев, где Ковальчука показывали как реформатора, который усилит работу правительства. В итоге указанные политологи действительно положительно прокомментировали назначение Ковальчука.

Карасев опроверг работу на администрацию Порошенко. Фесенко сказал, что он действительно работал с АП, но отказался уточнять условия сотрудничества. Золотарев признал тот факт, что ему было указание относительно того, как комментировать назначение Ковальчука, но заявил, что делал это не за деньги, а потому, что симпатизировал чиновнику. 

Kyiv Post пишет, что в 2015 году администрация Порошенко обратила внимание на соцсети как площадку для продвижения. Группа политических консультантов работала над созданием сети пропрезидентских блогеров, задачей которых было льстить президенту и перекрыть негативные последствия политических скандалов в интернете, сообщил один из таких консультантов в разговоре с Kyiv Post.

Как сказано в материале, главные советники Порошенко, в том числе Юрий Бирюков и экс-министр информационной политики Юрий Стець, начали организовывать сеть пропрезидентских блогеров. Некоторым платили, другие помогали бесплатно.

Среди документов была стратегия взаимодействия с соцсетями от агентства Postmen, которая советовала привлекать блогеров. Политконсультант Екатерина Коваль рассказала, что работу блогеров координировала небольшая команда. Среди таких блогеров можно выделить Сержа Марко (Александр Карпюк) и Мартина Бреста (Олег Болдырев). Причем за поддержку Порошенко они могли получать порядка $1500 в месяц. Между тем, сами блогеры это отрицают.

Экс-заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко в Facebook заявил, что публикация  в Kyiv Post – фейк, сфабрикованный "в застенках Офиса президента", и что он не последний. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2647051118665831&id=100000829056947

В комментарии "Громадському" Горковенко назвал бредом информацию о якобы найденных документах.

"Это бред, извините. Представьте: документ 2015 года. А почему не 2019-го? Там, наверное, могли найти более интересные документы. А здесь нашли документ 2015 года, еще и только через полгода после того, как я оставил кабинет", – сказал он.

Горковенко добавил, что всегда готовил документы на украинском языке, а якобы найденный в его кабинете документ был на русском.

"Это в офисе Зеленского очень плохо меня знают и, наверное, не проконсультировались с людьми, которые меня знают. Я – украиноязычный человек, мои документы и даже бумажки написаны на украинском языке", – сказал он.

Экс-глава отдела коммуникации Порошенко подчеркнул, что на этом документе нет его подписи.

"Открываем этот Kyiv Post, смотрим, есть ли на нем фамилия или подпись Горковенко, отпечаток пальца, руки, ноги, – ничего. Такие документы, извините, я могу наклепать тоннами", – сказал он.

Теги: СМИ, Петр Порошенко, джинса, Владимир Горковенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Украинский фильм Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
Наргиз Закирова о Фадееве: У человека что-то с психикой происходит
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
  "Дом". Пивоваров презентовал клип. Видео
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
Голая беременная plus size модель Грэм позировала перед объективом мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS