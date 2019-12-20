Порошенко тратил миллионы на "джинсу" и оплачивал позитивные посты блогеров – СМИ

Представители Администрации Президента Петра Порошенко в течение 2014–2019 годов регулярно проплачивали новости в СМИ с позитивным освещением деятельности тогдашнего главы государства, а также проводили неофициальные информкампании, о чем свидетельствуют обнаруженные в АП документы, пишет Kyiv Post.

По данным СМИ, администрация Порошенко якобы платила СМИ и блогерам, чтобы влиять на общественное мнение Фото: ЕРА

Члены администрации пятого президента Украины Петра Порошенко размещали заказные материалы в украинских СМИ и координировали блогеров в соцсетях. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на соответствующие документы.

В бумагах утверждается, что в течение срока полномочий Порошенко в 2014–2019 годах его союзники регулярно платили СМИ за "благоприятное освещение" работы президента.

Издание сообщило, что документы нашли в кабинете, который ранее занимал бывший глава отдела связей департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

В них якобы указаны бюджеты украинских телеканалов, печатных СМИ, веб-сайтов и радиостанций, которые получали деньги для выпуска "нужных" материалов. В документах также описываются действия по привлечению политических экспертов, которые бы распространяли выгодные для Порошенко и его союзников мнения, выступая "независимыми комментаторами".

Указанные документы являются частью неофициального медиаплана администрации и касаются 2015–2016 годов.

Как пишет газета, документы также свидетельствуют о том, что $1 млн, большая часть которых была выплачена наличными, выделена семи радиостанциям во время местных выборов 2015 года за размещение информационных сообщений в выпусках новостей.

Упомянутые в документах СМИ отрицают, что им платили за "джинсу".

Документы якобы свидетельствуют о том, что газета "Аргументы и факты" получила $2100 за статью, опубликованную 30 сентября 2015 года, и такую же сумму – за другую статью, опубликованную 21 октября 2015 года. Утверждается, что статья называлась "Как потерять Украину?".

Представитель газеты заявил Kyiv Post, что "это, вероятно, был платный материал".

В документах упоминаются как минимум шесть других газет, получающих деньги за платный контент: "Сельские вести", "Комсомольская правда", "Украина молодая", "Газета по-украински", "Комментарии", "Факты и комментарии" и "Сегодня".

Как пишет Kyiv Post, "Сегодня", входящая в медиахолдинг олигарха-миллиардера Рината Ахметова, была единственной газетой из списка, которая публиковала материалы с рекламной пометкой. Газета, как утверждается, получила 100 тыс. грн за то, что в сентябре и октябре 2015 года выпустила два таких материала.

Один из обнаруженных документов детализировал информационную кампанию, которая должна была сопровождать назначение Виталия Ковальчука представителем президента в Кабмине в мае 2016 года. Согласно плану, изначально информация о Ковальчуке должна была быть подана через лояльных политологов – Владимира Фесенко, Вадима Карасева и Андрея Золотарева, которые должны были положительно прокомментировать его фигуру.

Более того, в документе даже присутствовали готовые тезисы для комментариев, где Ковальчука показывали как реформатора, который усилит работу правительства. В итоге указанные политологи действительно положительно прокомментировали назначение Ковальчука.

Карасев опроверг работу на администрацию Порошенко. Фесенко сказал, что он действительно работал с АП, но отказался уточнять условия сотрудничества. Золотарев признал тот факт, что ему было указание относительно того, как комментировать назначение Ковальчука, но заявил, что делал это не за деньги, а потому, что симпатизировал чиновнику.

Kyiv Post пишет, что в 2015 году администрация Порошенко обратила внимание на соцсети как площадку для продвижения. Группа политических консультантов работала над созданием сети пропрезидентских блогеров, задачей которых было льстить президенту и перекрыть негативные последствия политических скандалов в интернете, сообщил один из таких консультантов в разговоре с Kyiv Post.

Как сказано в материале, главные советники Порошенко, в том числе Юрий Бирюков и экс-министр информационной политики Юрий Стець, начали организовывать сеть пропрезидентских блогеров. Некоторым платили, другие помогали бесплатно.

Среди документов была стратегия взаимодействия с соцсетями от агентства Postmen, которая советовала привлекать блогеров. Политконсультант Екатерина Коваль рассказала, что работу блогеров координировала небольшая команда. Среди таких блогеров можно выделить Сержа Марко (Александр Карпюк) и Мартина Бреста (Олег Болдырев). Причем за поддержку Порошенко они могли получать порядка $1500 в месяц. Между тем, сами блогеры это отрицают.

Экс-заведующий отделом главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко в Facebook заявил, что публикация в Kyiv Post – фейк, сфабрикованный "в застенках Офиса президента", и что он не последний.

В комментарии "Громадському" Горковенко назвал бредом информацию о якобы найденных документах.

"Это бред, извините. Представьте: документ 2015 года. А почему не 2019-го? Там, наверное, могли найти более интересные документы. А здесь нашли документ 2015 года, еще и только через полгода после того, как я оставил кабинет", – сказал он.

Горковенко добавил, что всегда готовил документы на украинском языке, а якобы найденный в его кабинете документ был на русском.

"Это в офисе Зеленского очень плохо меня знают и, наверное, не проконсультировались с людьми, которые меня знают. Я – украиноязычный человек, мои документы и даже бумажки написаны на украинском языке", – сказал он.

Экс-глава отдела коммуникации Порошенко подчеркнул, что на этом документе нет его подписи.

"Открываем этот Kyiv Post, смотрим, есть ли на нем фамилия или подпись Горковенко, отпечаток пальца, руки, ноги, – ничего. Такие документы, извините, я могу наклепать тоннами", – сказал он.