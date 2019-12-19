В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистских СМИ – The New York Times

Суд по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, рассматривал среди прочих доказательств два видеоролика российского канала Russia Today и материалы сепаратистского сайта "Русская весна", пишет The New York Times.

Во время рассмотрения дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, итальянский суд изучал среди других доказательств сюжеты российских и сепаратистских СМИ.

Об этом говорится в статье газеты The New York Times, опубликованной 17 декабря.

В материале сказано, что итальянские прокуроры, аргументруя позицию обвинения, использовали два видеоролика российского канала Russia Today и материалы сепаратистского сайта "Русская весна".

Прокуроры заявили, что не считают эти доказательства решающими при вынесении приговора, а суду присяжных не разрешено разглашать, какие аргументы использовали при принятии решения. Однако, как сказано в статье, "включение в суд пропаганды и дезинформации" вызвало тревогу у экспертов и некоторых итальянских политиков.

Большая часть доказательств, которые использовали прокуроры, была получена из электронных устройств Роккелли, отмечает издание.

Газета подчеркивает, что Украина обжаловала приговор Маркиву, а в декабре 2019 года итальянский политик, лидер партии "+Европа" Бенедетто Делла Ведова раскритиковал приговор Маркиву и заявил, что он основан на слухах. Политик попросил Еврокомиссию прислать наблюдателей на судебное заседание, где будет рассматриваться апелляция по делу Маркива.