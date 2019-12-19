В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистских СМИ – The New York Times

Во время рассмотрения дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, итальянский суд изучал среди других доказательств сюжеты российских и сепаратистских СМИ.
Об этом говорится в статье газеты The New York Times, опубликованной 17 декабря.
В материале сказано, что итальянские прокуроры, аргументруя позицию обвинения, использовали два видеоролика российского канала Russia Today и материалы сепаратистского сайта "Русская весна".
Прокуроры заявили, что не считают эти доказательства решающими при вынесении приговора, а суду присяжных не разрешено разглашать, какие аргументы использовали при принятии решения. Однако, как сказано в статье, "включение в суд пропаганды и дезинформации" вызвало тревогу у экспертов и некоторых итальянских политиков.
Большая часть доказательств, которые использовали прокуроры, была получена из электронных устройств Роккелли, отмечает издание.
Газета подчеркивает, что Украина обжаловала приговор Маркиву, а в декабре 2019 года итальянский политик, лидер партии "+Европа" Бенедетто Делла Ведова раскритиковал приговор Маркиву и заявил, что он основан на слухах. Политик попросил Еврокомиссию прислать наблюдателей на судебное заседание, где будет рассматриваться апелляция по делу Маркива.
Нацгвардейца Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли и его российского переводчика 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области. По версии прокуроров, Маркив с горы Карачун передал командованию данные о местонахождении журналистов, после чего произошел обстрел, в ходе которого Роккелли погиб.
В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.
Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.
12 июля 2019 года суд в Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы.
20 ноября Украина подала жалобу на приговор Маркиву. Ее рассмотрение ожидается весной 2020 года.