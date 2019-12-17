Дело бракованных бронежилетов. Порошенко дал 19 млн грн на внесение залога за генерала Марченко

Пятый президент Украины Петр Порошенко выделил из личных средств 19 млн грн, недостающих для залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, фигурирующему в деле о закупке бракованных бронежилетов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной присоединились к благотворительной акции, объявленной общественными активистами в поддержку "киборга", генерала Дмитрия Марченко, который находится в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Он напомнил, что марафон по сбору средств начали три дня назад, поскольку генерал Марченко отказался выходить под залог, пока его подчиненные находились в СИЗО.

"Позиция настоящего офицера и генерала. И мы приняли это решение, когда мы добились в суде освобождения наших боевых побратимов", – отметил Порошенко.

По его словам, обстоятельства так называемого "дела Марченко" хорошо известны и свидетельствуют, что в них нет состава преступления.

"Нет никакой вины, кроме попытки расправиться. Кто расправляется? Те, кто получают звонки из высоких кабинетов и получают политические заказы", – сказал он.

Как сообщили на странице "FreeМарченко" в Facebook, Порошенко выделил из личных средств 19 млн грн на залог для Марченко.

"Мы решились собрать деньги на правовую помощь. Вы переводили от нескольких сотен гривен до десятков тысяч. По состоянию на вечер вы предоставили почти 1,5 млн грн. Деньги пожертвовали более 2 тыс. граждан. Спасибо каждому. Но 1 млн – это точно меньше, чем 20. Вечером понедельника стало известно, что свой вклад внес еще один гражданин – Петр Порошенко добавил к собранным средствам… все, чего не хватало – 19 млн грн. Сбор средств завершен", – говорится в сообщении.

В сообществе назвали дело сфабрикованным и считают, что для Марченко 20 млн грн – это слишком большая сумма.

Порошенко поблагодарил каждого, кто не остался в стороне от этой акции и присоединился к сбору средств. Он сообщил, что после того, как невиновность генерала Марченко будет доказана и залог вернется, эти средства будут потрачены на поддержку армии.

9 июля Госбюро расследований опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Министерства обороны Украины, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме Марченко и Почтаренко, подозреваемыми по этому делу являются еще три чиновника Минобороны: заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Ольга Капинус, начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский. Капинус и Саковец находятся под домашним арестом. Марченко арестован с возможностью выйти под залог в размере 20 млн грн, Каморянский – 76 млн грн.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.