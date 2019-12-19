СБУ проводила обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Сотрудников нескольких департаментов Киевской горгосадминистрации разоблачили "на злоупотреблениях в пользу третьих лиц", сообщили в Службе безопасности Украины.

17–18 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в нескольких департаментах Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщило движение "Чесно".

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала движению, что сотрудники спецслужбы разоблачили должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры и департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА "на злоупотреблениях в пользу третьих лиц".

"Чесно" отмечает, что деятельность этих департаментов курирует заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

Как сообщили в КГГА "Украинской правде", обыски действительно проводились, но причину и место проведения следственных действий не уточнили.

По данным "1+1", обыски также проводили в коммунальном предприятии "Київміськрозвиток". Источники телеканала сообщили, что руководство предприятия подозревают в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах при выполнении работ по реконструкции парков и скверов Киева, в частности парка "Киото". Во время обысков, отмечает "1+1", правоохранители изъяли несколько пакетов документов.