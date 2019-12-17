Генерал Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майор Дмитрий Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов, сказал, что 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн – пятый президент Украины Петр Порошенко.

Марченко заявил, что не причастен к закупкам бронежилетов Фото: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ / Facebook

17 декабря начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генерал-майор Дмитрий Марченко, который фигурирует в деле о закупке Министерством обороны некачественных бронежилетов, вышел из СИЗО под залог в 20 млн грн, сообщает "Укринформ".

Марченко рассказал журналистам, что 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн – пятый президент Украины Петр Порошенко.

Генерал утверждает, что не причастен к закупкам бронежилетов.

"Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть только маленькая функция – это контроль качества, согласно той документации, которую имеет Министерство обороны. Также хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные не нарушали свои обязанности. Я несу за это полную ответственность и готов нести ее в дальнейшем. Дело было сфабриковано", – заявил Марченко.

Он отметил, что не знает, кому выгодно фабриковать дело против него.

Марченко сказал, что считает свое содержание в СИЗО психологическим давлением. Он пообещал доказать свою невиновность в суде.

9 июля Госбюро расследований опубликовало в Facebook разговоры сотрудников Министерства обороны Украины, которые закупили бронежилеты "Корсар М3с" 1–4 класса защиты, якобы зная, что они не соответствуют техническим требованиям. Чиновники обсудили последствия проверки бронежилетов. Один из них заявил, что "полный контроль никто не будет проводить" и никто на этапе приема их "щупать не будет". Он заверил собеседника, что приемщики жилетов будут считать их с закрытыми глазами.

В Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись.

Директор территориального управления Госбюро расследований в Киеве Руслан Марчук заявлял, что некачественные бронежилеты, которые могли быть опасны для украинских военных, в Вооруженные силы не попали.

5 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что подозрения в деле о бракованных бронежилетах 1–4 класса защиты объявили пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые отвечают за прием и контроль качества вещевого имущества. Им вменяют ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 (умышленное, совершенное по предварительному сговору группой лиц, невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме Марченко, подозреваемыми по этому делу являются еще четыре чиновника Минобороны: первый замначальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Министерства обороны Украины Сергей Почтаренко, заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Ольга Капинус, начальник отдела разработки вещевого имущества Василий Саковец и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский. Почтаренко, Капинус, Саковец и Каморянский находятся под домашним арестом.

Также по этому делу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) заместителю директора компании, которая продала некачественные бронежилеты.