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ГБР почти за 5 млн грн заказало программное обеспечение фигуранту своего расследования

По данным Госбюро расследований, в 2018 году фирма "Ай Ай Ти Трейдинг" участвовала в схеме, которая нанесла ущерб госбюджету. В декабре 2019 года фирма выиграла тендер ГБР с предложением, которое было на 8 грн выгоднее, чем у ближайшего конкурента.

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ГБР проводило аукцион на поставку программного обеспечения
ГБР проводило аукцион на поставку программного обеспечения
Фото: ЕРА

Государственное бюро расследований (ГБР) подписало соглашение о покупке программного обеспечения Microsoft Office у фирмы "Ай Ай Ти Трейдинг", которая фигурирует в расследовании ГБР. На это 2 января обратило внимание "Слідство.Інфо".

Тендер проводился посредством электронной системы ProZorro и был завершен 11 декабря 2019 года.

В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение "Ай Ай Ти Трейдинг" было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы "Спан", предложение оказалось дороже на 8 грн.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".

Теги: госбюджет, аукцион, следствие, растрата, ProZorro, Государственное бюро расследований, программное обеспечение, ущерб, ГБР
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