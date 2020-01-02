В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

До назначения на должность руководителя отдела Государственного бюро расследований по делам Майдана Александр Буряк работал заместителем директора ГБР. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк. Об этом 2 января проинформировала пресс-служба ГБР.

До назначения Буряк занимал должность заместителя директора ГБР, он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

"Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией с участием представителей консультативной миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой консультативной миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека", – рассказали в пресс-службе.

Сам Буряк отметил, что завершение расследования дел Майдана – одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований.

"Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручило эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в законе "О Государственном бюро расследований", – сказал он.

Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "правоведение". В правоохранительных органах работает с 1998 года. В частности, работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2015-го по 2017 год работал заместителем прокурора города Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Расследованием дел Майдана занималось управление специальных расследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла полномочия по расследованию уголовных производств, поэтому управление Горбатюка было расформировано. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, в него вошли три отдела.

Большую часть дел о событиях на Евромайдане должны передать для расследования в Госбюро расследований, а также в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

18 ноября 2019 года тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что в его ведомстве создали подразделение, которое займется делами Майдана. На передачу дел из ГПУ может уйти три месяца, отмечал он.

22 октября стало известно об увольнении Горбатюка из ГПУ. Он рассказывал, что его не допустили к аттестации из-за отказа подавать заявление установленного образца. Горбатюк считает свое увольнение незаконным.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.