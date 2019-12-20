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Евромайдан

Закревская заявила, что ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана, не дожидаясь закона о Госбюро

По словам адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, 23 декабря в Генеральной прокуратуре могут уволить следователей и прокуроров, которые после освобождения от должности уже не смогут попасть в Государственное бюро расследований из-за того, что закон о ГБР еще не подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Закревская призвала Рябошапку прокомментировать данную информацию
Закревская призвала Рябошапку прокомментировать данную информацию
Фото: hromadske.ua

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что Генеральная прокуратура Украины планирует уволить всех следователей по делам Майдана, не дождавшись подписания президентом Владимиром Зеленским закона №2116 о реформе Государственного бюро расследований. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после освобождения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследования дел Майдана", – отметила Закревская.

Она призвала генпрокурора Руслана Рябошапку прокомментировать данную информацию.

https://www.facebook.com/eugeniyazz/posts/2790536584319456

Расследованием дел Майдана занималось управление специальных расследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла полномочия по расследованию уголовных производств, поэтому управление Горбатюка было расформировано. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, в него вошли три отдела.

Большую часть дел о событиях на Евромайдане должны передать для расследования в Госбюро расследований, а также в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

18 ноября 2019 года директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что в его ведомстве создали подразделение, которое займется делами Майдана. На передачу дел из ГПУ может уйти три месяца, отмечал он. 

22 октября стало известно об увольнении Горбатюка из ГПУ. Он рассказывал, что его не допустили к аттестации из-за отказа подавать заявление установленного образца. Горбатюк считает свое увольнение незаконным.

15 ноября Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Закревская говорила, что в связи с этим расследование дел Майдана будет приостановлено. 21 ноября она объявила голодовку с требованием возобновить расследование дел Майдана.

3 декабря Рада приняла закон о перезагрузке ГБР, 4 декабря адвокат прекратила голодать.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Теги: Евромайдан, Майдан, Генеральная прокуратура, Евгения Закревская, закон, Государственное бюро расследований, увольнение
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20 октября, 2016 20.10
 

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