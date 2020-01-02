Адвокат заявила, что в ГПУ могут преследовать прокуроров, отстраненных от дела экс-беркутовцев

Генпрокуратура Украины может не утвердить на должности, лишить премий или привлечь к дисциплинарной ответственности прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом экс-беркутовцев, считает адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) может преследовать прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которых отстранили от участия в судебном процессе по делу экс-беркутовцев.

Об этом 1 января заявила в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"У нас есть обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания генерального прокурора станут основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, которая будет утверждать в должности – то есть очевидно имеют конфликт интересов", – написала она.

Адвокат предположила, что "такой местью могут быть неутверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и так далее".

Она отметила, что есть информация о том, что собеседования на административные должности пройдет 2 января, в них примут участие и отстраненные от дела экс-беркутовцев прокуроры, и те, кого назначили на их место.

Закревская напомнила, что новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой, заявила на заседании суда 28 декабря 2019 года, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" включены в списки на обмен с ОРДЛО. В тот же день суд освободил их под личное обязательство, а 29 декабря экс-беркутовцев в числе других обмениваемых лиц передали боевикам.

Следствие, которое занималось преступлениями против участников Евромайдана, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергея Тамтура и Александра Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В ГПУ заявляли, что суд продолжит рассмотрение дела экс-беркутовцев.