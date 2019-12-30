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12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена

29 декабря возле контрольного пункта въезда/выезда "Майорское" в Донецкой области состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. О его проведении договорились лидеры стран "Нормандской четверки" на саммите в Париже 9 декабря. Обмен состоялся в формате "76 на 124". "ГОРДОН" рассказывает, кто из украинцев был освобожден и кого Украина передала или могла передать на временно оккупированные территории.

Обмен состоялся 29 декабря
Обмен состоялся 29 декабря
Фото: EPA

Кого передали Киеву

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в целом был освобожден 81 человек, но на подконтрольную правительству территорию вернулось 76. Еще пять остались на временно оккупированных территориях ради своих близких. Имена отказавшихся не назывались. Представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявлял, что стороны обязались помиловать освобождаемых лиц.

Служба безопасности Украины после освобождения украинских граждан опубликовала их список – это 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. 

Освобожденные украинские военнослужащие

В рамках обмена террористы передали украинской стороне 12 военнослужащих. Трое из них – Богдан Пантюшенко, Сергей Глондар и Александр Кориньков – находились в заложниках с 2015 года. Бывший представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщала в январе 2019 года, что украинская сторона предлагала обменять этих военных на троих россиян, осужденных за преступления на Донбассе, но ответа со стороны РФ и боевиков не было.

29 декабря были освобождены:

Богдан Пантюшенко – военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины  с позывным Броня. Он удерживался боевиками с 18 января 2015 года, был захвачен во время операции у села Спартак в районе донецкого аэропорта. В октябре 2019 года "Верховный суд" террористической организации "ДНР" приговорил Пантюшенко к 18 годам лишения свободы

Сергей Глондар и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ. Боевики захватили их 16 февраля 2015 года возле Дебальцево Донецкой области.

Александр Геймур, Борис Пундор, Ким Дуванов – старшие солдаты; террористы захватили их в мае 2019 года в районе Новотроицкого Донецкой области, когда машина украинских военных отклонилась от маршрута.

Майор Сергей Иванчук и сержант Иван Деев – захваченные террористами "ЛНР" в феврале 2017 года. Боевики утверждали, что эти военнослужащие якобы готовили теракты в России и убили "главу народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. В СБУ отрицали обвинения и заявляли, что на видео с якобы признаниями Деева и Иванчука видны следы пыток военных.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 29 декабря заявлял, что 4 февраля 2017 года авто Анащенко подорвали Деев и Иванчук.

Роман Фурсов – военнослужащий 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Был ранен в ноябре 2017 года во время боя в районе Крымского Луганской области и захвачен боевиками "ЛНР". Агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что Фурсова некоторое время считали погибшим. Харьковское издание "МедиаПорт"  сообщало, что родные военнослужащего ждали его освобождения во время обмена 27 декабря 2017 года и приезжали в аэропорт, однако тогда его не освободили.

Владимир Воскобойник – военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. О пропаже бойца в бригаде, место постоянной дислокации которой – Новоград-Волынский Житомирской области, сообщили 24 мая 2019 года. 28 мая стало известно, что его удерживают террористы "ДНР". Боевики заявляли, что военнослужащий якобы был задержан в Докучаевске на линии разграничения, был нетрезв и имел при себе автомат с боеприпасами и ручную гранату. В октябре "суд" террористов приговорил Воскобойника к 30 годам лишения свободы. Его обвинили в "прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности", "насильственном захвате власти", "диверсии", "незаконном пересечении государственной границы", "незаконном приобретении и хранении оружия".

Юрий Евтушок – военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Вместе с Яковом Веремейчиком попал в заложники 25 мая 2018 года. Веремейчик был освобожден вместе с тремя другими военнослужащими в июне 2019 года.

Василий Жемелинский – военнослужащий 57-й бригады ВСУ. "Громадське" сообщало, что он попал в заложники в феврале 2018 года под Песками Донецкой области. В Офисе президента сообщили, что обстоятельства захвата военнослужащего боевиками уточняются.

Фото: EPA
Фото: EPA


Освобожденные гражданские лица

Как следует из списка, опубликованного Офисом президента Украины, большинство гражданских гражданских лиц, захваченных террористами, – жители временно оккупированных территорий. Многих обвиняли в "шпионаже", минимум четверых – в "госизмене". В ОПУ сообщили, что некоторые из них действительно сотрудничали с СБУ.

В рамках обмена 29 декабря были освобождены: 

Станислав Асеев – писатель, блогер, журналист. Сотрудничал с "Радіо Свобода", "Зеркалом недели" и журналом "Український тиждень".  Об исчезновении Асеева в оккупированном Донецке стало известно 7 июня 2017 года. В конце июля того же года боевики "ДНР" подтвердили, что "арестовали" журналиста и открыли против него "уголовное дело" за "шпионаж". 22 октября 2019 года появилась информация, что "суд" в ОРДО "приговорил" Асеева к 15 годам колонии строгого режима. 

Фото: EPA
Асеев (второй слева) был освобожден 29 декабря. Фото: EPA

Олег Галазюк – блогер из оккупированного Тореза Донецкой области, преподаватель. Датой исчезновения считается август 2017 года.

Игорь Кулиш – проживал во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Был задержан в мае 2016 года вместе с другом Алексеем Голиковым. Российский канал НТВ сообщал, что они якобы пытались взорвать "высокопоставленного армейского офицера ДНР". Голиков был освобожден во время обмена в 2017 году.

Елена Сорокина – владелица зоомагазина в Первомайске, проукраинская активистка. В ОПУ отметили, что после ее пропажи в 2018 году ходили слухи о ее расстреле. Сорокина во время обмена была одета в куртку с надписью "Моя держава – Україна". 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Василий Савин – экс-депутат Макеевского горсовета (2002 – 2010 год). Проживал во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Террористы захватили его 27 февраля 2015 года и обвиняли в создании незаконного вооруженного формирования, которое должно было воевать на стороне Украины.

Максим Теорентер – бизнесмен из Лимана Донецкой области. Пропал в апреле 2016 года. Боевики обвиняли его в покушении на бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Валерий Соколов – житель оккупированного Донецка, был захвачен боевиками в ноябре 2016 года. В Офисе президента отметили, что он сотрудничал с СБУ с конца июня 2016 года.

Галина Терещенко – жительница оккупированного Донецка, была задержана в августе 2017 года, террористы вменяли ей "шпионаж". В ОПУ сообщили, что она записывала номера машин "МГБ" и вела списки боевиков.

Кого Киев передал в ОРДЛО

В рамках обмена Киев передал боевикам 124 человека, сообщала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская. Она также рассказала, что 17 человек отказались ехать на временно оккупированные территории, а около 30 – от участия в обмене. Зеленский и Лутковская подчеркнули, что все отказавшиеся продолжат отбывать наказание или вернутся в СИЗО.

Официального списка людей, которых передали боевикам, нет. "ГОРДОН" рассказывает о самых известных лицах, которые могли быть в этом перечне.

Экс-беркутовцы

Бывшие бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Александр Маринченко и Олег Янишевский обвиняются в расстрелах протестующих в Киеве в феврале 2014 года. По состоянию на декабрь 2019 года Зинченко, Янишевский и Аброськин находились под стражей, Тамтура – под ночным домашним арестом, а Маринченко – под круглосуточным домашним арестом.

Вечером 28 декабря суд отпустил бывших сотрудников "Беркута" под личное обязательство. Прокурор Олег Куцый на заседании зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, где говорилось, что обвиняемые включены в списки на обмен с ОРДЛО, поэтому прокуратура не возражает против изменения им мер пресечения. 

29 декабря Зинченко, Аброськина и Янишевского передали террористам "ДНР", а Маринченко и Тамтуру – "ЛНР".

В Генпрокуратуре Украины заявили, что суд продолжит рассматривать дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили под личное обязательство. В то же время Грызлов сказал, что Украина взяла на себя обязательство "не преследовать" лиц, которых выдали "ЛНР" и "ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выдачу экс-беркутовцев, заявил, что таким было условием обмена "всех на всех". Он признал, что это было политическое решение. По мнению главы государства, освобождение экс-беркутовцев "никак не повлияет" на расследование преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году.

В то же время ряд общественных организаций заявили, что освобождение экс-беркутовцев в условиях давления на суд и прокуратуру является угрозой для системы правосудия в Украине. В партии "Европейская солидарность", главой которой является экс-президент Петр Порошенко, 28 декабря заявили, что обмен удерживаемыми лицами был организован для сокрытия следов преступлений, совершенных во время Майдана. Партия "Голос" заявила,  что украинские власти в рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами с ОРДЛО согласились развалить целый ряд дел о террористических актах в Украине и поставить под сомнение завершение расследования дела о преступлениях на Майдане в 2014 году.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org


Харьковские террористы

В результате взрыва недалеко от Дворца спорта в Харькове 22 февраля 2015 погибли два человека – один из координаторов харьковского Евромайдана Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко. Пострадали 11 человек, из которых двое позже скончались в больнице – школьник Даниил Дидык и студент Николай Мельничук. 26 февраля СБУ задержала трех жителей области, которым объявили о подозрении в совершении данного преступления. Один из них признался, что теракт был организован по указанию из России и что за его организацию ему пообещали $10 тыс.

26 декабря 2019 года во время заседания по этому делу прокурор Владимир Лымарь заявил, что Россия "принципиально" включила подозреваемых Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова в список для обмена удерживаемыми лицами. Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря признал всех троих обвиняемых виновными в организации теракта и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества и возмещением ущерба потерпевшим. В то же время до вступления приговора в силу меру пресечения им сменили на личное обязательство, "учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора и специфику его выполнения". 


Подозреваемые в захвате здания милиции в Мариуполе

9 мая 2014 года вооруженные сепаратисты напали на городское отделение милиции в Мариуполе. Здание полностью сгорело, погибли пятеро украинских силовиков, среди них – начальник ГАИ Мариуполя Виктор Саенко. Нападение было отражено после того, как в город вошла техника ВСУ.

В 2014 году были задержаны четверо подозреваемых – Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков. Издание 0629.com сообщало, что их подозревают в умышленном убийстве, создании террористической группировки и незаконном хранении оружия. 26 декабря четверым подозреваемым сменили меры пресечения с ареста на личное обязательство. Адвокат Виталий Омельченко заявил, что их готовят к обмену. 0629.com сообщало, что все они написали заявления на включение в обменные списки.

Российское агентство "РИА Новости" писало, что все четверо обвиняемых отправились на временно оккупированные территории.

Обвиняемым сменили меры пресечения перед обменом. Фото: 0629.com.ua
Обвиняемым сменили меры пресечения перед обменом. Фото: 0629.com.ua


Бразильский боевик Лусварги

Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги был задержан в аэропорту Борисполь в октябре 2016 года, когда прилетел в Украину из Бразилии. Следствие установило, что с сентября 2014 года по май 2015-го он воевал стороне боевиков "ДНР" – выполнял функции ротного, инструктора и разведчика. В январе 2017-го его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в августе Апелляционный суд Киева отменил это решение из-за нарушений.

В декабре 2017 года бразильца выпустили под личное обязательство. Адвокат Валентин Рыбин заявлял, что это было сделано, чтобы передать Лусварги на обмен, но в мае 2018 года журналисты обнаружили Лусварги на территории монастыря в Киеве. Националисты привели его в СБУ, где он был задержан. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Лусварги, по данным адвоката Валентина Рыбина, передали в рамках обмена боевикам "ЛНР". Как сообщали СМИ, сначала планировалось, что он отправится из Киева в аэропорт Борисполь, а оттуда в Бразилию, однако он отказался – уехал в оккупированный Луганск, а оттуда намерен направиться в РФ.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org


Танкист Гаджиев

Гражданин РФ Руслан Гаджиев приехал на Донбасс из Адыгеи в декабре 2014 года. Он принимал участие в бою на высоте 307,5 во время дебальцевской операции, в которой погибли семь украинских военнослужащих, а двое получили инвалидность. Гаджиевв задержали 25 января 2015 года. На допросе в СБУ он заявил, что в России его задержали за угон автомобиля, а затем вместо срока попросили "помочь в военных делах". 14 декабря 2017 года суд в Артемовске приговорил его к 15 годам тюрьмы.

Адвокат Валентин Рыбин заявлял, что, по его данным, Гаджиева должны были выдать РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной в сентябре 2019 года. Однако, как сообщал защитник, россиянин не попал в список тех, кто улетел в РФ 7 сентября.

29 декабря Гаджиева передали боевикам в рамках обмена, заявлял Рыбин.


Фигурант "дела 2 мая" Капитан Какао

Гражданин Украины Сергей Долженков (Капитан Какао) ранее подозревался в участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, во время которых погибло 48 человек, но был оправдан судом. В 2017 году ему объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. С 2014 года он был под стражей, а в августе 2019-го вышел под залог в 153,7 тыс грн.

По данным адвоката Валентина Рыбина, Долженкова передали боевикам 29 декабря.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net


Подозреваемый в попытке покушения на Осмаева и Окуеву 

1 июня 2017 года в Киеве мужчина, выдававший себя за журналиста, ранил украинского добровольца Адама Осмаева. Его жена Амина Окуева несколько раз выстрелила в преступника. И Осмаев, и нападавший были госпитализированы в тяжелом состоянии, но выжили.  В октябре  2017 года в Киеве застрелили Окуеву. 

СМИ писали о связях подозреваемого в июньском нападениии, известного как Артур Денисултанов, с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.  В мае 2018 года Денисултанов заявил в интервью "Новой газете", что считает себя военнопленным. Он говорил, что с августа 2017 года находится в списках на обмен с "ДНР".

29 декабря журналистка Екатерина Сергацкова сообщила, что Денисултанова в рамках обмена передали террористам "ДНР", а оттуда он может уехать в РФ. По ее словам, за три дня до обмена с него сняли все обвинения.


Пенсионер, спрятавший взрывчатку в банку меда

В рамках обмена, по данным главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, террористам передали пенсионера Николая Рубана, который в 2015 году спрятал взрывчатку в банку меда и принес ее на блокпост в Луганской области, где она взорвалась. Тогда погиб украинский военный.

30 марта 2016 года Сватовский районный суд Луганской области приговорил Рубана к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта.

Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook
Фото: Markian Lubkivskyi / Facebook


Обвиняемый в убийствах в Харькове

26 декабря Дзержинский районный суд Харькова освободил из-под стражи под личное обязательство Максима Мысяка, обвиняемого в убийствах харьковских бизнесменов, совершенных в 2013-м и 2014 годах, а также покушении на руководство украинских силовых структур и бизнес-партнера главы МВД Арсена Авакова, экс-нардепа Игоря Котвицкого, который тогда был депутатом Харьковского облсовета. Из определения суда и ходатайства прокурора следует, что это было сделано в рамках подготовки к обмену. Бутусов заявлял, что Мысяка передали боевикам. 


Фермер, обвиняемый в выдаче террористам украинских спецназовцев

26 декабря суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство для фермера из Донецкой области Николая Бутрименко, которого обвиняли в выдаче боевикам "ДНР" 10 украинских спецназовцев на Донбассе. Адвокат потерпевших Елена Яркина рассказала журналистам, что это ходатайство связано с внесением Бутрименко в список для обмена.

Бутрименко 29 июля 2014 года разместил на территории своего фермерского хозяйства кировоградских спецназовцев, проводивших поиск сбитого террористами летчика. По данным следствия, фермер вошел к ним в доверие, а затем выдал их местонахождение террористам. 10 украинских военнослужащих погибли, пятеро попали в плен. 

Летом 2016 года Бутрименко был задержан. Куйбышевский районный суд Запорожской области 16 мая 2019 года признал его виновным в финансировании терроризма и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом подсудимый был оправдан по делу о гибели спецназовцев. На решение суда были поданы апелляции.

Бутусов написал, что Бутрименко передали в рамках обмена.


Сколько украинцев продолжают удерживать в РФ, аннексированном Крыму и ОРДЛО

После обмена Лутковская сказала, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может находиться около 300 незаконно удерживаемых граждан Украины. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 7 ноября заявляла, что Россия преследует 115 человек по ложным и политически мотивированным обвинениям на своей территории и в аннексированном Крыму. Правозащитница Ольга Скрипник сообщала 20 декабря, что только в Крыму по политическим мотивам преследуются 88 человек.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило 29 декабря, что жители аннексированного полуострова, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

Теги: Украина, терроризм, Луганская область, Беркут, Донецкая область, Валерия Лутковская, Адам Осмаев, Сергей Зинченко, Амина Окуева, война в Украине, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура, ОРДЛО, Станислав Асеев, Сергей Долженков, Рафаэль Лусварги, Сергей Глондар, Александр Кориньков, Богдан Пантюшенко, Олег Галазюк, Николай Бутрименко, обмен удерживаемыми лицами, Руслан Гаджиев, Сергей Башлыков, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Виктор Скрипник, Александр Геймур, Борис Пундор, Роман Фурсов, Юрий Евтушок
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