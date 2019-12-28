Власть согласилась поставить под сомнение дело Майдана в рамках переговоров об обмене – "Голос"

Дела о взрывах в Одессе и теракте в Харькове, а также об убийствах на Майдане в 2014 году должны быть доведены до решения суда, заявили во фракции "Голос".

Украинские власти в рамках переговоров об обмене удерживаемыми лицами с ОРДЛО согласились развалить целый ряд дел о террористических актах в Украине и поставить под сомнение завершение расследования дела о преступлениях на Майдане в 2014 году. Об этом говорится в заявлении парламентской фракции "Голос", опубликованном 28 декабря.

"Дело убийств на Майдане, теракты в Одессе и убийства в Харькове – все эти преступления необходимо было довести до логического завершения – судебного решения. Доведение до конца этих уголовных дел должно было стать первым приоритетом для правоохранителей", – подчеркнули в политсиле.

В "Голосе" считают, что Кремль воспользовался "нескоординированностью власти", из-за чего Украина готовит на обмен для возвращения заложников "не осужденных, а только подозреваемых в громких делах".

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

В обмене могут принять участие Евгений Дружинин, Александр Стрельникович, Виктор Скрипник и Вячеслав Бирюков, которые подозреваются в захвате здания милиции в Мариуполе в 2014 году (на этой неделе суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство), а также Николай Бутрименко, обвиняемый по делу о гибели 10 украинских спецназовцев на Донбассе в 2014 году (суд тоже отпустил его под личное обязательство).

Кроме того, в список на обмен внесены Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, которых обвиняют в организации взрыва во время мирного шествия в Харькове в 2015 году, в результате чего погибли четыре человека. 28 декабря суд приговорил их к пожизненному заключению и выпустил из-под стражи под личное обязательство.

По информации "Громадського", украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд продолжил заседание. Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Также, по данным "Думской", Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также "ряд других лиц с подобными обвинениями". Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.