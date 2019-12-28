Канал "Россия 1" показал еще трех украинских военных – заложников "ДНР", которых готовят к обмену

На видео с людьми, которых показал телеканал "Россия 1" как запланированных на обмен с боевиками на Донбассе, "Громадське" узнало взятых в плен украинских военных Василия Жемелинского и Бориса Пундора. Третьего идентифицировать не удалось.

Канал "Россия 1" показал еще трех украинских военных, которых удерживают террористы "ДНР" и которых готовят на обмен с боевиками ОРДЛО. Об этом 28 декабря сообщает "Громадське".

Украинский телеканал идентифицировал двух из них – 23-летнего Василия Жемелинского и 54-летнего Бориса Пундора.

Фото: hromadske.ua

Еще одного человека "Громадському" идентифицировать не удалось.

Фото: hromadske.ua

Военнослужащий 57-й бригады Вооруженных сил Украины Жемелинский, по данным "Громадського", попал в плен к боевикам "ДНР" 17 февраля 2018 года в окрестностях Донецка, под Песками.

Пундор в числе восьми бойцов ВСУ попавших 22 мая 2019 года в плен к боевикам в районе Новотроицкого. Их машина отклонилась от маршрута.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" сообщали, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".