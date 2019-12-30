Полозов: Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных

За освобождение удерживаемых в Крыму украинских политзаключенных Кремль может потребовать от властей Украины возобновить подачу воды на аннексированный полуостров. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил адвокат Николай Полозов.

"Обмен, подобный вчерашнему, был два года назад, в 2017 году. Тогда администрация [пятого президента Украины Петра] Порошенко также проводила переговоры, составляла списки – был определен перечень людей, подлежащих передаче. И их передали. Что касается этого обмена, то еще после встречи в нормандском формате Офис президента [Владимира] Зеленского выпустил коммюнике, в котором указал, что обмен будет производиться в отношении всех установленных лиц. Но при этом там была ссылка, что это касается лиц, имеющих отношение к боевым действиям на Донбассе. И уже тогда было понятно, что украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и в Крыму, этот обмен касаться не будет. Конечно, подобная позиция вызывает массу вопросов. По всей видимости, вопрос Крыма в Париже Зеленский так и не поднял", – отметил Полозов.

По его словам, идентичность полуострова как украинского субъекта держится на позиции политзаключенных.

"Освобождение крымских татар и украинских политзаключенных в Крыму так или иначе увязано с вопросом оккупации полуострова. Возможно, Офису президента гораздо комфортнее обсуждать газовые вопросы. Но такая позиция у многих в Крыму вызывает недоумение. Ведь вся идентичность Крыма как украинского субъекта держится на позиции политзаключенных. И когда власти в очередной раз закрывают глаза на данную проблему, этим людям становится очень обидно, что вопрос их освобождения где-то третьестепенный по приоритету", – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что властям РФ неинтересна судьба удерживаемых лиц.

"Интересно также, остался ли в Украине обменный материал? На кого Кремль будет менять этих заложников? И тут возникает вопрос – зачем Кремлю вообще процедура обмена? Он получает политические преференции. Люди Кремлю не интересны – это лишь формальный повод для обмена. Поэтому я не исключаю, что Москва может поставить вопрос ребром: мол, вы даете воду в Крым, а мы, может, обменяем крымских политзаключенных. Если не будет постоянного давления на Кремль, судьба политзаключенных в Крыму может оказаться незавидной. А учитывая темпы, которыми Кремль набирает заложников в Крыму, их число может лишь увеличиться. Только за последние три месяца там задержали четверых граждан Украины. То есть их количество только растет, а Офис президента эту тему осторожно обходит", – резюмировал Полозов.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Служба безопасности Украины опубликовала список освобожденных, в который вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Среди тех, кого украинская сторона передала боевикам, были пятеро бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.