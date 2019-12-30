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Меркель и Макрон считают, что обмен между Украиной и ОРДЛО должен помочь восстановить доверие между сторонами

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали освобождение и обмен удерживаемыми лицами, который 29 декабря прошел между Украиной и неподконтрольными территориями Донбасса.

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Меркель и Макрон заявили, что обмен стал выполением обязательств, взятых на саммите лидеров стран Нормандской четверки, который прошел в Париже 9 декабря
Меркель и Макрон заявили, что обмен стал выполением обязательств, взятых на саммите лидеров стран Нормандской четверки, который прошел в Париже 9 декабря
Фото: ЕРА

Обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, должен способствовать восстановлению доверия между сторонами. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте немецкого правительства. 

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины. Накануне празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен – это долгожданный гуманитарный жест, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами", – сказано в заявлении. 

Меркель и Макрон не уточнили, о каких именно сторонах конфликта идет речь, однако отметили, что обмен стал выполением обязательств, взятых странами-участницами саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря. 

Лидеры Франции и Германии подчеркнули, что необходима дальнейшая работа по освобождению всех задержанных в результате конфликта на Донбассе.

Они напомнили, что международным организациям, включая Международный комитет Красного креста, нужно предоставить "неограниченный и безусловный доступ ко всем задержанным". 

"В рамках подготовки к следующему саммиту, на котором будут рассмотрены, в частности, политические и связанные с безопасностью условия проведения местных выборов [на Донбассе], Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате в ближайшие месяцы", – подытожили лидеры. 

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.

Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.

Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков.

От переезда в "ЛДНР" в рамках обмена отказались 17 человек, еще около 30 не захотели принимать участие в обмене, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) в Париже 9 декабря.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, Франция, война в Украине, обмен пленными, Эммануэль Макрон, ОРДЛО, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами
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