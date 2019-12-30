Меркель и Макрон считают, что обмен между Украиной и ОРДЛО должен помочь восстановить доверие между сторонами

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствовали освобождение и обмен удерживаемыми лицами, который 29 декабря прошел между Украиной и неподконтрольными территориями Донбасса.

Меркель и Макрон заявили, что обмен стал выполением обязательств, взятых на саммите лидеров стран Нормандской четверки, который прошел в Париже 9 декабря Фото: ЕРА

Обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря между Украиной и неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, должен способствовать восстановлению доверия между сторонами. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте немецкого правительства.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины. Накануне празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен – это долгожданный гуманитарный жест, который должен помочь восстановить доверие между двумя сторонами", – сказано в заявлении.

Меркель и Макрон не уточнили, о каких именно сторонах конфликта идет речь, однако отметили, что обмен стал выполением обязательств, взятых странами-участницами саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря.

Лидеры Франции и Германии подчеркнули, что необходима дальнейшая работа по освобождению всех задержанных в результате конфликта на Донбассе.

Они напомнили, что международным организациям, включая Международный комитет Красного креста, нужно предоставить "неограниченный и безусловный доступ ко всем задержанным".

"В рамках подготовки к следующему саммиту, на котором будут рассмотрены, в частности, политические и связанные с безопасностью условия проведения местных выборов [на Донбассе], Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате в ближайшие месяцы", – подытожили лидеры.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.