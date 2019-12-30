Лутковская предположила, что Украина будет договариваться о возвращении из ОРДЛО еще 300 пленных

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерии Лутковской, Киев имеет документальное подтверждение того, что на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей удерживают примерно 100 человек, однако еще около 200 находятся там без документов.

Киев продолжит переговорный процесс по возвращению удерживаемых на не подконтрольной Киеву территории Донбасса украинцев. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская журналистам в Борисполе 29 декабря, пишет "РБК-Украина".

Она сказала, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ.

"У нас на сегодня есть действительное подтверждение около 100 человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи [для удерживаемых лиц] и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по поводу 300 человек мы будем вести переговоры", – добавила она.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.