Лутковская предположила, что Украина будет договариваться о возвращении из ОРДЛО еще 300 пленных

Киев продолжит переговорный процесс по возвращению удерживаемых на не подконтрольной Киеву территории Донбасса украинцев. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская журналистам в Борисполе 29 декабря, пишет "РБК-Украина".
Она сказала, что будет поднимать этот вопрос в Минске как представитель Украины в ТКГ.
"У нас на сегодня есть действительное подтверждение около 100 человек, которые имеют документы – их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи [для удерживаемых лиц] и выдает соответствующие справки... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по поводу 300 человек мы будем вести переговоры", – добавила она.
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Самолет с освобожденными украинцами сел в Борисполе вечером.
Боевики передали украинской стороне 76 человек, заявили в Офисе президента Украины. Украина выдала ОРДЛО 127 человек, рассказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Он рассказал, что четыре человека отказались возвращаться в Украину, но были освобождены из плена боевиков.
В список освобожденных, который опубликовала Служба безопасности Украины, вошли 12 военнослужащих и 64 гражданских лица.
Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.