Главное за неделю. Украина и ОРДЛО провели обмен удерживаемыми лицами, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $3 млрд

127 на 76

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса.

По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.

Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Экс-беркутовцев отпустили

Среди участников обмена оказались бывшие бойцы спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в убийствах героев Небесной сотни. Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского передали "ДНР", Александра Маринченко и Сергея Тамтуру – "ЛНР".

28 декабря Апелляционный суд Киева изменил экс-беркутовцам меру пресечения на личное обязательство.

Фото: rbc.ua

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили.

Поезда на мосту

23 декабря президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту во время открытия железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.

Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста.

ГБР без Трубы

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. В законе прописана норма, согласно которой полномочия руководителя Госбюро расследований прекращаются досрочно. 27 декабря глава государства уволил Романа Трубу с поста директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Смена губернаторов

24 декабря Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "В этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал президент.

Цены на тепло

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, сообщил 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук. 29 декабря глава правительства рассказал, что тарифы уже скорректировали в 20 городах.

Деньги "Газпрома"

27 декабря российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Погашение долга произошло на фоне идущих в Вене переговоров о заключении договоров на транзит газа через территорию Украины после 1 января.

Авиакатастрофа в Казахстане

27 декабря при взлете из аэропорта Алматы потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. На борту было 98 человек. По данным МВД Казахстана, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49, включая двух украинцев. По предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Фото: ЕРА

Приговор по делу Хашогги

В Саудовской Аравии 23 декабря суд признал восемь человек виновными в убийстве журналиста Джамала Хашогги. Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на срок 24 года.

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Каламард назвала приговор смехотворным: по ее словам, судебное разбирательство не затронуло организаторов преступления.