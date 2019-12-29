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Главное за неделю. Украина и ОРДЛО провели обмен удерживаемыми лицами, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $3 млрд

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей 23–29 декабря.

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Освобожденный заложник "ДНР" Иван Катышев с матерью
Освобожденный заложник "ДНР" Иван Катышев с матерью
Фото: ЕРА

127 на 76

29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса.

По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев.

Украина выдала ОРДЛО 127 человек в рамках обмена, сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

Экс-беркутовцев отпустили

Среди участников обмена оказались бывшие бойцы спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", которых обвиняли в убийствах героев Небесной сотни. Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского передали "ДНР", Александра Маринченко и Сергея Тамтуру – "ЛНР".

28 декабря Апелляционный суд Киева изменил экс-беркутовцам меру пресечения на личное обязательство.

Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua

В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения "Беркут" отпустили.

Поезда на мосту

23 декабря президент РФ Владимир Путин находился в кабине машиниста в поезде, который проехал по Крымскому мосту во время открытия железнодорожного движения из России на оккупированный полуостров.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста.

ГБР без Трубы

Президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований. В законе прописана норма, согласно которой полномочия руководителя Госбюро расследований прекращаются досрочно. 27 декабря глава государства уволил Романа Трубу с поста директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности главы ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

Смена губернаторов

24 декабря Зеленский уволил председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. "В этих двух областях мы не увидели никакого результата", – сказал президент.

Цены на тепло

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%, сообщил 24 декабря премьер-министр Алексей Гончарук. 29 декабря глава правительства рассказал, что тарифы уже скорректировали в 20 городах.

Деньги "Газпрома"

27 декабря российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Погашение долга произошло на фоне идущих в Вене переговоров о заключении договоров на транзит газа через территорию Украины после 1 января.

Авиакатастрофа в Казахстане

27 декабря при взлете из аэропорта Алматы потерпел крушение самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. На борту было 98 человек. По данным МВД Казахстана, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, пострадали 49, включая двух украинцевПо предварительным данным, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Приговор по делу Хашогги

В Саудовской Аравии 23 декабря суд признал восемь человек виновными в убийстве журналиста Джамала Хашогги. Пять человек суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на срок 24 года.

Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Каламард назвала приговор смехотворным: по ее словам, судебное разбирательство не затронуло организаторов преступления.

Теги: Газпром, Владимир Путин, Саудовская Аравия, Беркут, тарифы, приговор, Майорск, Львовская ОГА, Владимир Зеленский, Революция достоинства, Государственное бюро расследований, Закарпатская ОГА, Крымский мост, Алматы, ОРДЛО, Роман Труба, личное обязательство, Джамал Хашогги, Агнес Каламард, Алексей Гончарук, Сергей Сивохо, Ирина Венедиктова, обмен удерживаемыми лицами, ГБР, авиакатастрофа в Казахстане
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