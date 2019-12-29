Гончарук: Жители 20 городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "люди должны почувствовать изменения к лучшему не через три-пять лет, а уже сейчас".

Гончарук: Местные власти в ряде городов уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло Фото: ЕРА

К инициативе правительства по снижению тарифов на тепло присоединились 20 украинских городов, сообщил 29 декабря в Facebook украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов: Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев. Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", – написал Гончарук.

По его словам, "люди должны почувствовать изменения к лучшему не через три-пять лет, а уже сейчас".

"Призываю другие города присоединиться к своим коллегам и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньшей уже с января 2020 года", – добавил премьер.

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф", – сказал Гончарук.