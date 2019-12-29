Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гончарук: Жители 20 городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "люди должны почувствовать изменения к лучшему не через три-пять лет, а уже сейчас".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончарук: Местные власти в ряде городов уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло
Гончарук: Местные власти в ряде городов уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло
Фото: ЕРА

К инициативе правительства по снижению тарифов на тепло присоединились 20 украинских городов, сообщил 29 декабря в Facebook украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

"К правительственной инициативе по снижению тарифов на тепло уже присоединились 20 украинских городов: Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Кропивницкий, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Киев. Это означает, что местные власти уже приняли решение о корректировке тарифов на тепло. То есть жители этих городов получат уменьшенную коммунальную платежку за тепло", – написал Гончарук.

По его словам, "люди должны почувствовать изменения к лучшему не через три-пять лет, а уже сейчас".

"Призываю другие города присоединиться к своим коллегам и оперативно сделать все, чтобы сумма в платежке у людей была меньшей уже с января 2020 года", – добавил премьер.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/167629107950342

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф",  сказал Гончарук.

Теги: Украина, тарифы, жилищно-коммунальные услуги, теплоснабжение, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS