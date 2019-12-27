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Несколько городов пересмотрели тарифы на отопление – Гончарук

Несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на отопление, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%
24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%
Фото: kmu.gov.ua

Несколько украинских городов пересматривают тарифы на тепло. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook 27 декабря.

"Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого – там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу", – написал он.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/videos/465203307512640/

24 декабря Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. 

Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%. 

"Мы не можем на это не реагировать... Люди должны это почувствовать. То есть если газ подешевел на 30%, это должно переместиться в тариф",  сказал Гончарук.

Теги: отопительный сезон, тарифы, Алексей Гончарук
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