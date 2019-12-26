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Правительство выберет 10 городов для утепления 1 тыс. многоэтажек – Гончарук

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в госбюджете на 2020 год 6,8 млрд грн заложено на финансирование программы по термомодернизации 1 тыс. домов в 10 украинских городах.

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Гончарук: По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%
Гончарук: По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%
Фото: kmu.gov.ua

Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 украинских городов, в которых в 2020 году в рамках пилотного проекта утеплят 1 тыс. многоэтажек. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на заседании Совета развития регионов и общин 24 декабря, сообщает "Укринформ"

"Со следующего года Фонд [энергоэффективности] заработает на полную мощность. У нас для этого есть средства – до 6,8 млрд грн. Основной задачей фонда является содействие термомодернизации настолько быстро, насколько это возможно. Мы должны показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, в термомодернизированном и нетермомодернизированном доме платежка может отличаться до 60%", – сказал он.

По словам Гончарука, Фонд энергоэффективности будет выдавать гранты на утепление домов их ОСМД. Местные власти будут оказывать поддержку таким объединениям совладельцев, которые намерены получить грант, пишет "Экономическая правда".

Министр развития общин Алена Бабак сообщила на этом же заседании, что начиная с сентября такие заявки в Фонд энергоэффективности подали только 18 ОСМД. 

Отбор горсоветов для пилотного проекта начнется в январе, добавила она. 

Министр также рассказала, что местные советы должны создать или выбрать существующее коммунальное предприятие, которое станет посредником между Фондом энергоэффективности и ОСМД. 

"Такое коммунальное предприятие фактически будет помогать ОСМД контактировать с Фондом энергоэффективности, подавать заявку, проходить технический аудит зданий и получение проектной документации, даже брать на себя кредит в банке под муниципальную гарантию", – добавила она. 

В декабре 2017 года Кабинет Министров Украины создал Фонд энергоэффективности. Его задача заключается в предоставлении кредитов и грантов на реализацию проектов по энергоэффективности в Украине, проводить финансовую оценку и оценку рисков таких проектов, разрабатывать финансовые критерии соответствия для банков, которые будут участвовать в финансируемых фондом проектах.

Теги: Кабинет Министров, правительство, кредиты, ОСМД, Алена Бабак, энергоэффективность, гранты, Фонд энергоэффективности, Алексей Гончарук
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