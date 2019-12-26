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Гончарук: Я бы не стал говорить, что укрепление гривны – негативное явление

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука есть стороны, которые проигрывают от укрепления гривны, например – экспортеры.

Гончарук: Доверие к национальной денежной единице имеет на самом деле много позитивных последствий
Гончарук: Доверие к национальной денежной единице имеет на самом деле много позитивных последствий
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не считает укрепление гривны негативным явлением. Об этом он сказал 24 декабря в эфире канала "Украина 24".

По словам Гончарука, есть стороны, которые проигрывают от укрепления гривны.

"Сложнее экспортерам очевидно, и это будет иметь определенные негативные эффекты. Сложнее госбюджету, потому что значительная часть поступлений  в госбюджет – налогообложение импорта. Это значит, что средств в госбюджете станет меньше. Но я бы не стал говорить, что укрепление гривны – негативное явление. Есть плюсы, а есть минусы. Очевидно, что есть большая часть людей, которые от укрепления гривны выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе увеличивается, что мы можешь испортировать то же оборудование, если ты здесь хочешь что-то производить, купить его дешевле в гривне и так далее", – сказал глава правительства.

Он отметил, что в условиях стремительного изменения макроэкономических условий госбюджет Украины могут пересматривать. 

"Доверие к национальной денежной единице имеет на самом деле много позитивных последствий. Не нужно с этим бороться. Нужно понимать, кто от этого проигрывает и грамотно с помощью государственной политики их поддерживать", – сказал он.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. На 26 декабря НБУ установил курс 23,26 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны  – это "естественный процесс" при плавающем курсообразовании.

Агентство Bloomberg 20 декабря сообщало, что гривна в 2019 году стала лидером по темпам укрепления в мире. С начала года она укрепилась на 19%.

Теги: Кабинет Министров, гривна, курс валют, курс доллара, Алексей Гончарук
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