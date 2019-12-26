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Милованов заявил, что в Украине происходит системное падение промышленности

Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства работает над подписанием меморандума по защите и развитию промышленности, также начинает работать штаб по текущей ситуации, заявил глава ведомства Тимофей Милованов.

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Причиной падения промышленности Милованов назвал нехватку спроса, которая сочетается с негативным влиянием укрепления гривны
Причиной падения промышленности Милованов назвал нехватку спроса, которая сочетается с негативным влиянием укрепления гривны 
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Об этом на своей странице в Facebook 25 декабря написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью, с первоочередными шагами, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, "Укрзалізниці" и портов. Уже разработано 13 направлений – векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", – подчеркнул Милованов.

По его словам, в ноябре 2019 года падение производства в Украине "углубилось" до 7,5%. Производство инвестиционных товаров снизилось на 9,1%, товаров промежуточного потребления – на 6,8%, потребительских товаров краткосрочного использования – на 6,2%, потребительских товаров длительного пользования – на 4,5%.

За период с января по ноябрь 2019 года кумулятивный показатель промышленного производства сократился на 1,2%. 

"Если раньше падение производства объяснялось действием определенных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-за проведения ремонта, теплые погодные условия (энергетика), сохранение логистических проблем на железнодорожном транспорте, неблагоприятная внешняя конъюнктура (металлургия), то сейчас углубление падения, которое продолжается шестой месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования). Это свидетельствует о действии системных факторов – нехватки спроса сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей", – отметил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1560439627458547&id=100004775745586

Теги: гривна, экономика, промышленность, Министерство экономики, Тимофей Милованов, Минэкономики
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