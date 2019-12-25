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Милованов заявил о снижении безработицы в Украине

Рост занятости и снижение безработицы в Украине вызваны "продолжением высокой экономической активности", заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Милованов: Уровень занятости среди людей в возрасте 15-70 лет составил 59,3%, среди людей трудоспособного возраста 69,%
Милованов: Уровень занятости среди людей в возрасте 15-70 лет составил 59,3%, среди людей трудоспособного возраста – 69,%
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

В Украине снизилась безработица, заявил 25 декабря в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года выросло до 16,91 млн человек", – написал Милованов.

По его словам, число занятого населения трудоспособного возраста увеличилось  до  16,21 млн человек.

Уровень занятости среди людей в возрасте 15-70 лет составил 59,3%, среди людей трудоспособного возраста – 69%.

"Количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте, уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 млн 329 тыс. человек и 1 млн 328 тыс. соответственно). Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте – до 7,6%", – продолжил министр.

Он добавил, что "рост занятости и снижение безработицы вызваны прежде всего продолжением высокой экономической активности".

"На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III квартале 2019 года выросла на 9% , производительность труда…  – на 2,5%", – резюмировал министр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1560210667481443&id=100004775745586

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%

Теги: Украина, безработица, экономика, население, Тимофей Милованов
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