Милованов заявил о снижении безработицы в Украине

Рост занятости и снижение безработицы в Украине вызваны "продолжением высокой экономической активности", заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В Украине снизилась безработица, заявил 25 декабря в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года выросло до 16,91 млн человек", – написал Милованов.

По его словам, число занятого населения трудоспособного возраста увеличилось до 16,21 млн человек.

Уровень занятости среди людей в возрасте 15-70 лет составил 59,3%, среди людей трудоспособного возраста – 69%.

"Количество безработного населения как в возрасте 15-70 лет, так и в трудоспособном возрасте, уменьшилась и сформировалась почти на одинаковом уровне (1 млн 329 тыс. человек и 1 млн 328 тыс. соответственно). Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет уменьшился до 7,3% (по сравнению с 8,0% в III кв. 2018 года), в трудоспособном возрасте – до 7,6%", – продолжил министр.

Он добавил, что "рост занятости и снижение безработицы вызваны прежде всего продолжением высокой экономической активности".

"На объемы предложения рабочей силы на рынке труда влияло дальнейшее увеличение объемов необходимого для выхода на пенсию страхового стажа, а также высокая динамика роста уровня оплаты труда (реальная заработная плата в III квартале 2019 года выросла на 9% , производительность труда… – на 2,5%", – резюмировал министр.

Нацбанк Украины прогнозировал, что в 2019 году безработица составит 8,5–8,7%.