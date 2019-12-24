Милованов о партиях, выступающих против продажи земли: Часть из этих сил получают финансирование от "теневого" рынка земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что среди тех представителей политических сил, которые выступают против продажи земли, есть те, кто контролирует большие земельные площади и зарабатывает на этом.

Некоторые политические партии в Украине получают финансирование от "теневого" рынка земли. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, правда ли, что выступающие против рынка земли партии "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – "За жизнь", "Национальный корпус" и "Свобода" работают на земельное лобби, Милованов сказал: "Я бы не так формулировал этот вопрос. Я бы сказал, что они заинтересованы в том, чтобы был сохранен статус-кво. Часть из этих сил действительно – я не могу этого доказать, но я подозреваю и у меня есть определенная информация – получают финансирование от "теневого" рынка земли".

Он сказал, что такую информацию получил от спецслужб Украины.

"Мне очень неприятно смотреть на людей, которые на белое говорят черное, выходят на трибуну, а сами контролируют 50 или 60 тыс. гектаров или в аренде, или просто государственной земли, которую они контролируют через руководителей государственных предприятий или чиновников местной власти. Они на этой земле зарабатывают и при этом рассказывают, как они будут защищать рядового украинца. Но это доказывает суд, а не я тут в офисе, поэтому я на персоналии не перехожу", – подчеркнул Милованов.

Министр добавил, что другая часть этих групп не зарабатывает на земле и действительно настроена оппозиционно.

"И это уже нормальная часть демократии. Единственное, что мне здесь не нравится, что здесь есть насилие. Другое дело, если бы они предлагали какую-то альтернативу с реальными расчетами, тогда бы был разговор. Но разговор уже закончился. Партия "Слуга народа" ответила на три главных запроса: ограничение иностранцев, ограниченные концентрации угодий и финансирование для средних фермеров", – подчеркнул Милованов.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

17 декабря под Верховной Радой произошли стычки в ходе акции против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что группа людей стала делать отверстия в асфальте перфораторами, чтобы установить палатки, после этого правоохранители стали разгонять митингующих. По его словам, часть людей провоцировала полицейских, они бросали камни, наносили удары заранее заготовленными палками. В результате пострадали 17 полицейских и двое гражданских. Всего в столкновениях участвовало около 500 человек.

17 декабря глава "Национального корпуса" и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что акция протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения под Радой будет бессрочной: пока "власть не услышит народ".