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Мораторий на продажу земли продолжит действовать и после 1 января 2020 года – Госгеокадастр Украины

Главным условием отмены моратория на продажу земли сельхозназначения является вступление в силу закона о рынке земли, сообщили в Госгеокадастре Украины.

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С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения
С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения
Фото: EPA

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения в Украине будет действовать и после 1 января 2020 года. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Госгеокадастра Украины.

В ведомстве подчеркнули, что главным условием отмены моратория является вступление в силу закона о рынке земли.

"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не имеют никаких оснований", – сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.

Теги: Госгеокадастр, мораторий, продажа земли, рынок земли
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