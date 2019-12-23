Украинская земля сельскохозяйственного назначения должна быть товаром, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский.

"Земля должна быть товаром, однозначно. Но сначала, ребятки, давайте разберемся: продаем иностранцам или не продаем; что продаем, как продаем… Это длинный процесс… Нужно взять нормальный европейский закон, серьезно посмотреть, как это все происходит в Польше, Франции. Я считаю, что в одни руки больше 2 тысяч гекторов (а лучше вообще 500) продавать не нужно", – заявил Бродский.

По его словам, "нам латифундисты не нужны".

"У нас скоро сел не будет… Они все тракторами обрабатывают… Переработки нет, зерно вывозят вместо того, чтобы перерабатывать… Ну, то есть это целый кластер. То, чем должно заниматься Министерство экономического развития", – добавил бизнесмен.

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С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также заявил в декабре, что выступает за возможность владеть не более 10 тыс. гектаров земли одним человеком.