Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бродский: Земля должна быть товаром, однозначно

В Украине не стоит продавать в одни руки более 2 тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бродский: Нам латифундисты не нужны
Бродский: Нам латифундисты не нужны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская земля сельскохозяйственного назначения должна быть товаром, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский.

"Земля должна быть товаром, однозначно. Но сначала, ребятки, давайте разберемся: продаем иностранцам или не продаем; что продаем, как продаем… Это длинный процесс… Нужно взять нормальный европейский закон, серьезно посмотреть, как это все происходит в Польше, Франции. Я считаю, что в одни руки больше 2 тысяч гекторов (а лучше вообще 500) продавать не нужно", – заявил Бродский.

По его словам, "нам латифундисты не нужны".

"У нас скоро сел не будет… Они все тракторами обрабатывают… Переработки нет, зерно вывозят вместо того, чтобы перерабатывать… Ну, то есть это целый кластер. То, чем должно заниматься Министерство экономического развития", – добавил бизнесмен.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Президент также заявил в декабре, что выступает за возможность владеть не более 10 тыс. гектаров земли одним человеком.

Теги: Украина, Михаил Бродский, Владимир Зеленский, законопроект, иностранцы, мораторий, продажа земли, рынок земли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Хилари Дафф вышла замуж
Хилари Дафф вышла замуж
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS