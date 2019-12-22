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Бродский: Мама говорила: "Не называй меня мамой. Не дискредитируй меня в трамвае"

Бизнесмен Михаил Бродский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что конфликтовал и дрался с детьми в школе, которая находилась возле его дома.

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Бродский: Мы ехали в школу на трамвае долго и нудно
Бродский: Мы ехали в школу на трамвае долго и нудно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат бизнесмен Михаил Бродский в авторской программе основателя издания "ГОРДОН"  "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал о своем детстве.

Он отметил, что мать не хотела, чтобы он ходил в школу возле дома.

"Мы жили на Сталинке. Там рядом была школа и кирпичный завод... В школе в основном были дети тех, кто работал на этом заводе. Мама не хотела, чтобы я в эту местную школу ходил. Был постоянный конфликт, я с этими детьми постоянно дрался. Они все время спрашивали: "Ты еврей? Жид?" Тогда как раз война была (арабо-израильский конфликт в 1967 году. – "ГОРДОН"), и они все спрашивали, не будет ли Израиль нападать на Советский Союз. [Я их] успокоил, но они меня били при этом. А я их... Короче, меня отправили в 78-ю школу", – рассказал бизнесмен.

Бродский добавил, что в школу его возила мать.

"Мы ехали на трамвае долго и нудно. От пожарки шел, по-моему, 24-й трамвай. Она говорила: "Ты не называй меня мамой. Ты что? Посмотри на себя! Не дискредитируй меня в трамвае". Приезжали, она меня отдавала в школу, сама шла в Октябрьскую. Продленка у нас была, по-моему, до пяти вечера или до полшестого. Моя задача была – выйти из школы, прийти в Октябрьскую больницу, дождаться маму, которая заканчивала работу в полседьмого – семь, и вместе на трамвае ехать домой", – рассказал он.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полную версию интервью

В 1994 году Бродский избирался депутатом райсовета, в 1998 году – народным депутатом Украины ІІІ созыва, в 2006-м – депутатом Киевсовета. В 2004 году он был самовыдвиженцем на президентских выборах, также участвовал в президентских выборах 2010 года.

Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Бродский
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