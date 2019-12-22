Бродский: Я лично устанавливал курс валюты в стране. Миша Бродский, на диване

Бродский: Когда вводили в 96-м гривну, я честно держал курс две недели Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат бизнесмен Михаил Бродский рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона", что в 90-х годах лично устанавливал курс валют в Украине.

"У меня было 500 обменных пунктов. Лицензия №1, ни у кого больше не было, банки не меняли. Я устанавливал курс валюты в стране. Нацбанк? Фиксированный курс. А рыночный я лично устанавливал, Миша Бродский, на диване! Верьте или не верьте, на протяжении пяти или шести лет... Так вот, мне звонили первый вице-премьер [Виктор] Пинзеник, глава Нацбанка [Виктор] Ющенко", – рассказал Бродский.

Он отметил, что Пинзеник и Ющенко просили его опустить курс.

"Миша, ну пожалуйста…" Серьезно! Когда вводили в 96-м гривну, я честно держал курс две недели. Потерял кучу денег, чтобы государство спокойно ввело. Все регулировал и согласовывал с Нацбанком и правительством. Я, простой человек", – рассказал бизнесмен.

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В соответствии с указом второго президента Украины Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине", в качестве денежной единицы в государстве с сентября 1996 года была введена гривна.