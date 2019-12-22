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Бродский: Порошенко говорил: "Ты никогда не получишь власть. Знаешь почему? Ты бодливая корова. А она должна быть без рогов"

Экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что пятый президент Украины Петр Порошенко называл его "бодливой коровой", а она может и "рогами в заборе застрять".

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Бродский: Когда-то я хотел быть мэром Киева
Бродский: Когда-то я хотел быть мэром Киева
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский рассказал в авторской программе "В гостях у Дмитрия Гордона" основателя издания "ГОРДОН", что пятый президент Украины Петр Порошенко говорил ему, будто он никогда не попадет во власть.

"Мне Порошенко говорил: "Ты можешь советовать, но ты никогда не будешь с полномочиями, не получишь власть. Ты не будешь человеком, который может нажать на кнопку. Знаешь почему? Ты бодливая корова. А она должна быть без рогов". Я тогда сказал: "Хорошо, Петя, посмотрим". Когда-то, Дима, я хотел быть мэром Киева… Может, это и к лучшему, не знаю. Рогами можно и в заборе застрять", – сказал Бродский.

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В 1994 году Бродский избирался депутатом райсовета, в 1998 году – народным депутатом Украины ІІІ созыва, в 2006-м – депутатом Киевсовета. В 2004 году он был самовыдвиженцем на президентских выборах, также участвовал в президентских выборах 2010 года.

Теги: Петр Порошенко, Украина, депутаты, Михаил Бродский
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