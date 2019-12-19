Фактический внутренний дефолт оказался прямым результатом четырехмесячной политики Гончарука

Премьер-министр, срочно уйдите в отставку – спасите экономику! Господин Гончарук. Это вам не на самокате кататься.

Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.

Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта – вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.

Во-первых, эти ваши действия подпадают под ст. 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса. Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказался прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики "ничего не изменять". Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация – не что иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.

За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15–20%. Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.

С вами пришли "прозорые" менеджеры на таможню, и служба недовыполнила план на рекордные несколько миллиардов гривен.

Из-за ревальвации гривны много предпринимателей готовы объявить о банкротстве, идут массовые сокращения. Вам, скорее всего, неизвестно, но честный, легальный, бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности. Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт.

Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300–500 тыс. грн. Вы считаете, что это нормально? Я вот тоже считаю ненормальным, что "лифтеры" и "кухарки" пришли к власти и гробят страну, ее экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что "кухарка" может стать первым министром страны.

Господин Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета [Министров].

Поэтому прошу: немедленно уходите. Добровольно… По-европейски!

P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.

P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве. Не могу уже терпеть.

Источник: Михайло Бродський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора