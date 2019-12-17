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Кабмин не подает в Раду проекты законов, направленные против определенных банков или лиц – Гончарук

Законопроект, который сделает невозможным возвращение бывшим владельцам национализированных банков, касается не только "ПриватБанка", подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Гончарук: Мы хотим создать правила, согласно которым у всех злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе
Гончарук: Мы хотим создать правила, согласно которым у всех злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины не подает в Верховную Раду проекты законов, направленные против определенных лиц или бизнесменов, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире канала ICTV вечером 16 декабря. 

"Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду каких-то законов, направленных против конкретных лиц или против конкретных банков, поэтому это не совсем так", – заявил он, комментируя статью ZN.UA о том, что из законопроекта о деятельности банковской системы, который правительство подало в Верховную Раду, якобы убрали норму об ответственности собственников неплатежеспособных банков. 

По мнению Гончарука, этот проект закона защищает украинских налогоплательщиков. 

"Очень часто, когда банки или выводятся из системы, или признаются неплатежеспособными, то есть риск их возвращения обратно через судебное решение, это может дестабилизировать систему. Закон направлен на то, чтобы исключить возможность таких очень вредных для экономики факторов", – добавил он. 

Премьер подчеркнул, что законопроект касается не только национализированного "ПриватБанка". 

"Десятки банков в свое время были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно... Мы хотим создать правила, согласно которым у всех злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе или интересам украинцев", – подытожил Гончарук. 

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был бизнесмен Игорь Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

22 ноября "Экономическая правда" писала, что ввести законодательный запрет на возвращение национализированных банков прежним собственникам от Украины требовал Международный валютный фонд, чтобы гарантировать, что "ПриватБанк" не вернут бизнесмену Игорю Коломойскому (последний утверждает, что это произойдет в ближайшее время).

7 декабря Гончарук подтвердил, что такой законопроект действительно готовится. "Кейс "ПриватБанка" для подавляющего большинства людей является показательным. Но еще больший вес этот кейс имеет с точки зрения создания экономической угрозы. Судебные процессы продолжаются на уровне Киева и Лондона. Задача правительства остается неизменной – защищать интересы украинцев, в том числе защищая макроэкономическую и финансовую стабильность", – подчеркнул премьер. 

11 декабря правительство зарегистрировало документ в парламенте.

Теги: Кабинет Министров, банки, экономика, ПриватБанк, законопроект, Алексей Гончарук
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