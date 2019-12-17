Кабмин не подает в Раду проекты законов, направленные против определенных банков или лиц – Гончарук

Законопроект, который сделает невозможным возвращение бывшим владельцам национализированных банков, касается не только "ПриватБанка", подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук: Мы хотим создать правила, согласно которым у всех злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины не подает в Верховную Раду проекты законов, направленные против определенных лиц или бизнесменов, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире канала ICTV вечером 16 декабря.

"Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду каких-то законов, направленных против конкретных лиц или против конкретных банков, поэтому это не совсем так", – заявил он, комментируя статью ZN.UA о том, что из законопроекта о деятельности банковской системы, который правительство подало в Верховную Раду, якобы убрали норму об ответственности собственников неплатежеспособных банков.

По мнению Гончарука, этот проект закона защищает украинских налогоплательщиков.

"Очень часто, когда банки или выводятся из системы, или признаются неплатежеспособными, то есть риск их возвращения обратно через судебное решение, это может дестабилизировать систему. Закон направлен на то, чтобы исключить возможность таких очень вредных для экономики факторов", – добавил он.

Премьер подчеркнул, что законопроект касается не только национализированного "ПриватБанка".

"Десятки банков в свое время были выведены с рынка из-за того, что их владельцы или менеджмент вели себя неадекватно... Мы хотим создать правила, согласно которым у всех злоумышленников не будет шансов нанести вред банковской системе или интересам украинцев", – подытожил Гончарук.