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Бродский – Гордону: В 67-м я присутствовал, наверное, на твоих родах. Можно сказать, ты через мои руки прошел

Экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в киевской Октябрьской больнице, где его мама работала медсестрой, он часто сидел на медпропускнике и делал школьные домашние задания. Бродский подчеркнул, что это происходило в 1967 году – в тот год и в той больнице рожала мать Гордона.

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Гордон Бродскому: Я мог пересекаться с твоей мамой Софией Михайловной, которая работала медсестрой в акушерском отделении
Гордон – Бродскому: Я мог пересекаться с твоей мамой Софией Михайловной, которая работала медсестрой в акушерском отделении
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона", что в 1967 году, вероятно, присутствовал в больнице, где рожала мать Гордона.

Журналист в ходе интервью сказал: "Я мог пересекаться с твоей мамой Софией Михайловной, которая работала медсестрой в акушерском отделении Октябрьской больницы. Я в этом отделении родился… Вполне возможно, она принимала участие в моем рождении. 1967 год".

Бродский ответил: "Может быть. Я тебе больше скажу".

Он рассказал, что мама отводила его в школу, а сама шла в бывшую киевскую Октябрьскую больницу (сейчас – Александровскую).

"В 66-м я поступил в школу. Значит, в 67-м я присутствовал, наверное, на твоих родах. Я в этом отделении сидел, на медпропускнике, делал домашнее задание. Там, где принимали твою маму и отправляли рожать. Можно сказать, что ты через мои руки прошел", – сказал Гордону Бродский.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, больница, Михаил Бродский
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