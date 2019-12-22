Бродский – Гордону: В 67-м я присутствовал, наверное, на твоих родах. Можно сказать, ты через мои руки прошел

Гордон – Бродскому: Я мог пересекаться с твоей мамой Софией Михайловной, которая работала медсестрой в акушерском отделении Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона", что в 1967 году, вероятно, присутствовал в больнице, где рожала мать Гордона.

Журналист в ходе интервью сказал: "Я мог пересекаться с твоей мамой Софией Михайловной, которая работала медсестрой в акушерском отделении Октябрьской больницы. Я в этом отделении родился… Вполне возможно, она принимала участие в моем рождении. 1967 год".

Бродский ответил: "Может быть. Я тебе больше скажу".

Он рассказал, что мама отводила его в школу, а сама шла в бывшую киевскую Октябрьскую больницу (сейчас – Александровскую).

"В 66-м я поступил в школу. Значит, в 67-м я присутствовал, наверное, на твоих родах. Я в этом отделении сидел, на медпропускнике, делал домашнее задание. Там, где принимали твою маму и отправляли рожать. Можно сказать, что ты через мои руки прошел", – сказал Гордону Бродский.

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