Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бродский: Зеленскому надо будет терять Богдана. Но сейчас это одна из тех ног, на которую он может опереться

Экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что давно знает руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана. По словам Бродского, последний – "парень своеобразный".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бродский (на фото): Знаю внутреннюю суть Богдана
Бродский (на фото): Знаю внутреннюю суть Богдана
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно "терять" руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский.

Он отметил, что знает Богдана "очень много лет", но они не общаются, с тех пор как Богдан был адвокатом у бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана. Последний работал в Днепропетровской государственной областной администрации, когда ОГА руководил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я их всех знаю, и Богдана знаю, знаю его внутреннюю суть… Он парень своеобразный. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе Зеленскому надо будет его терять", – заявил Бродский.

Отвечая на вопрос, "на каком этапе", он сказал: "Это решение президента".

"Это одна из тех ног, на которую он может опереться. У него не хватает личного опыта управления государством… А этот был везде: и в Министерстве юстиции, и возглавлял борьбу с коррупцией в правительстве [Николая] Азарова… Мы на Кабмине сидели рядом: вот тут Саша Данилюк, тут я, а тут Андрюша Богдан. Тоже люстрированный, кстати, как и я. Не знаю, за что", – добавил Бродский.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью

Личный адвокат Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. Богдан говорил в мае, что попал под действие закона о люстрации "несправедливо".

Теги: Украина, Игорь Коломойский, Михаил Бродский, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Хилари Дафф вышла замуж
Хилари Дафф вышла замуж
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
"Я немного в необычном для себя образе". Волочкова продемонстрировала прическу в виде иголок
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
В Киеве состоятся концерты оркестра Гленна Миллера
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
"Случайные связи бывают". Экс-участник шоу "Холостяк" Макацария рассказал о сексе на одну ночь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS