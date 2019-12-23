Бродский: Двух охранников у меня убили, двух – ранили. Меня один раз пытались из-под дома украсть

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский рассказал в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона", что в 90-х годах убили двух его охранников.

Бродский напомнил, что в 1991 году первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о валютном регулировании.

"Валютку" снял с уголовной ответственности. До этого $19 – и поехал на 15 лет. Про Бродского, конечно же, пошли разные слухи. Мне пришлось влазить в рынок недобросовестной конкуренции. Эти бандиты в черных куртках… Мы победили менял тогда. Они обманывали людей. "Ломали", кидали, вставляли фуфел… "Куклы" и т.д. Я когда поехал в Ригу, увидел, как там цивилизованно меняют", – сказал Бродский.

По его словам, после выхода указа Кравчука он организовал обмен валют "Денди".

"Параллельно пошли обо мне слухи. Чтобы было понятно: двух охранников у меня убили, двух – тяжело ранили. Пытались нас ограбить. Меня один раз пытались из-под дома украсть… Да, при жене и сыне… Один из моих охранников гранату вынимал… Я ходил в бронежилете. Когда мы заправку открывали, одного ножом ударили в живот. Мрачная история 90-х", – добавил бизнесмен.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью