"После увольнения украинцы смогут не отрабатывать две недели". Милованов рассказал о новом законопроекте

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал, что, согласно разрабатываемому законопроекту, при увольнении работника по инициативе работодателя последний будет обязан выплатить денежную компенсацию.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в Facebook о новом законопроекте, который изменит условия труда украинцев.

"Работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", – написал Милованов.

Министр добавил, что при увольнении работника по инициативе работодателя последний будет обязан выплатить денежную компенсацию. Размер выплаты будет зависеть от срока сотрудничества.

Меры призваны защитить украинцев от незаконных увольнений.

По словам Милованова, изменения также ожидаются в графике работы. Законопроект сохранит 40-часовую рабочую неделю, однако позволит договориться о гибком графике. Часть дня сотрудник сможет работать удаленно, а часть – в офисе. Время отдыха между сменами не должно будет быть менее 12 часов. Министр отметил, что те, кто захотят работать менее 40 часов, смогут договориться о других условиях работы и размере оплаты.

Проведение реформы сферы занятости Милованов анонсировал 4 декабря.