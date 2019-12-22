Минэкономики предлагает в законопроекте о труде зафиксировать признаки трудовых отношений

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о труде скоро будет внесен на рассмотрение в парламент.

Милованов заявил, что в парламент скоро внесут законопроект о труде Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Министерство экономики Украины предложило в законопроекте о труде зафиксировать признаки трудовых отношений. Об этом 22 декабря сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, на данный момент в Украине нет четкого определения трудовых отношений.

"Его отсутствие позволяет создавать проблемы для бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих", – написал Милованов.

Министр отметил, что законопроект скоро внесут на рассмотрение парламента.

Согласно документу, наличие трудовых отношений может устанавливаться по таким признакам:

лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

личное исполнение лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченного им лица;

работа выполняется (услуги предоставляются) на определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

лицо выполняет работы (оказывает услуги), аналогичные по содержанию и характеру работе, выполняемой штатными работниками работодателя;

организация условий труда, в частности предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места), обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;

продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом.

Проведение реформы занятости Милованов анонсировал 4 декабря.