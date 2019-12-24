Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Глава Минэкономики должен получать от $5 тыс. до $10 тыс. – Милованов

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, государство толкает на коррупцию или принятие некомпетентных решений топ-чиновников, когда платит им зарплату около 15–20 тыс. грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милованов снова сказал, что получает низкую зарплату
Милованов снова сказал, что получает низкую зарплату
Фото: kmu.gov.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что считает "неприемлемо маленькой" свою заработную плату. 

"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15–20 тыс. грн ($625–860. – "ГОРДОН"), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", – сказал он в интервью изданию LIGA.net, опубликованном 24 декабря. 

Когда журналист спросил, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр – от $5 тыс. до $10 тыс.".

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет говорил в ноябре, что некоторые руководители министерств просят увеличить им заработную плату, так как им "действительно сложно поддерживать свои семьи".

11 декабря Милованов опубликовал скриншоты переводов в системе "Приват24", которые свидетельствуют о том, что он за три месяца работы в министерстве получил около 93 тыс. грн зарплаты. Глава Минэкономразвития добавил, что хочет получать заработную плату, которая "не больше и не меньше", чем у его коллег – министров.

16 декабря внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила в своем Telegram-канале, что Милованов написал заявление об отставке из-за "недостаточного материального обеспечения". Министр опроверг ее слова. 

Милованов стал главой Минэкономики 29 августа.

Теги: зарплата, Тимофей Милованов, Минэкономики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
  "Цей сніг". София Егорова презентовала трек. Аудио
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
Психолог Холоденко впервые показала лицо дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS