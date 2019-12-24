Глава Минэкономики должен получать от $5 тыс. до $10 тыс. – Милованов

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, государство толкает на коррупцию или принятие некомпетентных решений топ-чиновников, когда платит им зарплату около 15–20 тыс. грн.

Милованов снова сказал, что получает низкую зарплату Фото: kmu.gov.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что считает "неприемлемо маленькой" свою заработную плату.

"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15–20 тыс. грн ($625–860. – "ГОРДОН"), понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", – сказал он в интервью изданию LIGA.net, опубликованном 24 декабря.

Когда журналист спросил, какую зарплату должен получать топ-руководитель в Минэкономики, Милованов ответил: "Министр – от $5 тыс. до $10 тыс.".

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет говорил в ноябре, что некоторые руководители министерств просят увеличить им заработную плату, так как им "действительно сложно поддерживать свои семьи".

11 декабря Милованов опубликовал скриншоты переводов в системе "Приват24", которые свидетельствуют о том, что он за три месяца работы в министерстве получил около 93 тыс. грн зарплаты. Глава Минэкономразвития добавил, что хочет получать заработную плату, которая "не больше и не меньше", чем у его коллег – министров.

16 декабря внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила в своем Telegram-канале, что Милованов написал заявление об отставке из-за "недостаточного материального обеспечения". Министр опроверг ее слова.

Милованов стал главой Минэкономики 29 августа.