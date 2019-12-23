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Реформа занятости позволит школьникам легально трудоустраиваться – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что новый законопроект о труде позволит ввести новые формы трудовых договоров.

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Милованов сообщил о легализации труда дополнительных работников
Милованов сообщил о легализации труда дополнительных работников
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Новый закон о труде введет понятие ученических, срочных и других видов трудовых договоров. Об этом 23 декабря сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Наконец будет решена проблема "чтобы устроиться на работу надо опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет", – написал министр.

По его словам, ученики и студенты смогут легально найти работу и получить об этом подтверждение, даже если учатся на дневной форме.

Милованов добавил, что появится также понятие нефиксированного рабочего времени. Таким образом будет легализирован труд временного, дополнительного персонала, который сейчас работает неофициально и без каких-либо гарантий.

"Халтурка перестанет ею быть, потому что работник сможет совмещать работу на нескольких предприятиях и выбирать себе более выгодные условия труда", – заявил он.

По мнению Милованова, лучших работников наниматели будут заманивать более высокой оплатой и более выгодными условиями труда.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1557974397705070&id=100004775745586

Проведение реформы сферы занятости Милованов анонсировал 4 декабря.

22 декабря он сообщил, что законопроект вводит понятие трудовых отношений.

Теги: Украина, экономика, реформы, студенты, законопроект, школьники, работа, Тимофей Милованов
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