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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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Хорошо, что цены на бензин снизились, но не нравится прямое вмешательство президента в ценообразование. Мы же не в Беларуси живем

Только что на популярном сайте Finance.ua в разделе наличных обменных курсов доллар упал ниже отметки 23 грн/$.

Актуальный средний курс продажи обменниками – 22,9978 грн/$, хотя можно найти доллары по 22,96 грн/$.

Причина "проседания" наличного курса – предпраздничные продажи долларов населением. Не дождавшись падения гривны, обещанного апологетами апокалипсиса, украинцы понесли свои накопления в обменники, чтобы за гривны покупать подарки семье. Валютные менялы быстро опустили цену покупки, потому что и так затарены валютой. Поползла вниз и цена продажи зеленых, ведь обменники зарабатывают на обороте.

Быстрая смена курсов свидетельствует о рыночности курсообразования и высокой конкурентности рынка обмена наличной валюты.

Несколько иные события происходят на рынке розничных продаж горючего. Цена нефти на мировом рынке (график из Минфина) в течение 2019 года колеблется на одном уровне, около отметки $65 за бочку. В связи с падением курса доллара к гривне цена на украинских заправках должна была бы снизиться на 2–4 грн за литр горючего. Однако цены на стелах замерли еще с прошлой зимы.

Скриншот: Тарас Козак / Facebook
Скриншот: Тарас Козак / Facebook

Пришлось вмешиваться президенту Владимиру Зеленскому. Вчера встретился, а сегодня – цены на бензины/солярку на 1 грн ниже. Хорошо, что хоть на столько цены снизились, однако мне не нравится такое прямое вмешательство Офиса президента Украины в ценообразование. Мы же не в Беларуси живем.

Вмешательство верховной власти нужно для того, чтобы разобраться с неработающим Антимонопольным комитетом Украины. Нечто или некто ослепил работников этого органа. Ну в упор не видят они монополии на энергетических рынках, ценовые сговоры на рынках горючего.

Отсутствие рыночной конкуренции на потребительских рынках вытягивает деньги из карманов рядовых украинцев и обогащает нечестных дельцов и покрывающих их чиновников-коррупционеров.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, валюта, гривна, доллар, бензин, цены, монополия, Тарас Козак
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